Adana Demirspor'un deplasman kabusu! Sivas'ta kazanan yok. Mirza Şeker yazdı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Sivas'ta, Adana Demirspor Sivasspor'a konuk oldu.

Bu sezon deplasmanda bir türlü galip gelemeyen, ancak evinde oynadığı maçlarda fırtınalar estiren Adana Demirspor, bu kötü istatistiği kırmak için sahaya çıktı.

Sivasspor ise galibiyet serisini sürdürmek ve orta sıralardan yükselmek istiyordu.

SİVASSPOR'DAN ERKEN GELEN GOL!

Maçın başlamasıyla oyunun kontrolünü eline almak isteyen Adana Demirspor, kalesinde golü gördü.

10. dakikada Fode Koita, Sivasspor'u 1-0 öne geçirirken, taraftarlar ve oyuncular büyük sevinç yaşadı.

TALİHSİZ AN!

Sivasspor'da maçın 27. dakikasında sakatlık yaşandı. Burak Kapacak, maça devam edemedi ve 29. dakikada yerini Alaaddin Okumuş'a bıraktı.

İlk yarının son bölümlerine doğru tempo düşerken, bir sakatlık daha yaşandı Sivasspor'da.

Barrow maça devam edemezken, yerini Gerson Rodrigues'e bıraktı.

Böylece ilk yarı ev sahibi Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

BALOTELLI VE DORUKHAN HAMLELERİ

İkinci yarıda gol isteyen Kluivert, Mario Balotelli ve Dorukhan Toköz'ü oyuna sokarken, Zeneli ve İsmail Çokçalış'ı kenara aldı.

SİVAS'TA MAÇA DENGE GELDİ!

Stambouli, Adana Demirspor'un kullandığı kornerde seken topu iyi kontrol etti ve vuruşunu yaptı.

Top süzüle süzüle ağlara gitti. Böylece skor 57'de 1-1 oldu.

ROLLER DEĞİŞTİ

Maçın son anlarında Sivasspor oyunun kontrolünü tamamen eline alırken, Adana ekibi kendi sahasından çıkmakta zorlandı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Sivasspor ve Adana Demirspor, 1-1 berabere kaldı ve 1'er puana razı oldu iki takım da.

Deplasman kabusunu sürdüren Adana Demirspor, 5. deplasmanından da galibiyet alamadan ayrıldı.

Haftaya Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Adana Demirspor'un nasıl bir futbol oynayacağını merak ediyorum.

Sivasspor ise Karagümrük deplasmanına gidecek...