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İsmail Küçükkaya tüyoyu aldı Millet İttifakı'nın nasıl kazanacağını açıkladı

Halk TV yazarı İsmail Küçükkaya, "Kazanacak formül belli. Yok eğer iktidarın istediği gibi masayı devirir, kavga eder, bölünür ve çok adayla seçime gidilirse, Erdoğan kazanır" dedi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 14:02
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Halk TV yazarı İsmail Küçükkaya tüyoyu aldı Millet İttifakı'nın nasıl kazanacağını açıkladı

İsmail Küçükkaya tüyoyu aldı Millet İttifakı'nın nasıl kazanacağını açıkladı
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Milli Gazete'nin haberine göre, seçime kısa bir süre kala Erdoğan'ın karşısına kimi çıkaracağı merak konusu oldu. Halk TV yazarı İsmail Küçükkaya, masada dört adayın bulunduğunu yazdı ve Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener olarak bu isimleri sıraladı. 

"HEPSİ TARİHE GÖMÜLÜR"

"Altı lider ortak aday çıkaracak. Tek aday. Hedef bu. Başarırlarsa kazanırlar. Altı lider beraber açıklama yapar ve ‘adayımız şu’ derse, Başkanlık sisteminden dönüş için yol haritası da açıklarlarsa çok büyük ihtimalle kazanırlar" diyen Küçükkaya, şöyle devam etti:

Yok eğer iktidarın istediği gibi masayı devirir… Kavga eder.. Bölünür ve çok adayla seçime gidilirse, Erdoğan kazanır. O zaman muhalefetteki tüm siyasi aktörler, liderler tasfiye olur. Hepsi tarihe gömülür. Bakalım ne yapacaklar..."

 

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Sade vatandaş
19.09.2022 14:17
İsmail kardeşim çok doğru söylüyorsun..2023’ün tek kazanacak adayı Mahsur Yavaş..Bence bunun dışında hiçbir adayın kesinlikle şansı yoktur.  
 
Mümin
19.09.2022 14:12
Peki, akp ve mhp seçmeni YÜCE KURAN'ı okumamış çözüm ne? Okumadıkları için de her türlü HARAMA, KUL HAKKINA açıklar. akp ve mhp'ye hiç oy vermedim. NEDEN? YÜCE KURAN'ı okuduğum için.  
 
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