İsmail Küçükkaya tüyoyu aldı Millet İttifakı'nın nasıl kazanacağını açıkladı

Milli Gazete'nin haberine göre, seçime kısa bir süre kala Erdoğan'ın karşısına kimi çıkaracağı merak konusu oldu. Halk TV yazarı İsmail Küçükkaya, masada dört adayın bulunduğunu yazdı ve Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener olarak bu isimleri sıraladı.

"HEPSİ TARİHE GÖMÜLÜR"

"Altı lider ortak aday çıkaracak. Tek aday. Hedef bu. Başarırlarsa kazanırlar. Altı lider beraber açıklama yapar ve ‘adayımız şu’ derse, Başkanlık sisteminden dönüş için yol haritası da açıklarlarsa çok büyük ihtimalle kazanırlar" diyen Küçükkaya, şöyle devam etti:

Yok eğer iktidarın istediği gibi masayı devirir… Kavga eder.. Bölünür ve çok adayla seçime gidilirse, Erdoğan kazanır. O zaman muhalefetteki tüm siyasi aktörler, liderler tasfiye olur. Hepsi tarihe gömülür. Bakalım ne yapacaklar..."