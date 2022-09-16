19 yaşındaki Atakan'ı yolda yürürken vurup öldürdüler

Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde meydana geldi. Atakan Gündüz, sokakta yürürken yanına yaklaşan kişi tabancayla ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Gündüz’ün göğsüne isabet etti. Gündüz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevre esnaf, giysilerini çıkarıp Atakan Gündüz’ün yarasına tampon yaptı. Gündüz, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Atakan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.