Adana'da art arda 2 deprem daha

Adana Kozan'da bir deprem daha meydana geldi. Sabah saat 08.00 surlarında 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Adana Kozan'da peş peşe 2 deprem daha meydana geldi.

AFAD, 3.5 ve 4.4 büyüklüğünde depremin olduğunu bildirdi. Merkez üssünü ise Kozan olarak açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ: 3.8 / 4.4

Kandilli Rasathanesi ise ilk önce 3.8 şiddetinde deprem meydana geldiğini ardından 4.4. büyüklüğünde 2. bir depremin olduğunu duyurdu.

SABAH 5.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Yabancı deprem bildirim sitesi LASTQUAKE Adana- Osmaniye'de 5.7 deprem meydana geldiğini duyurdu. Ancak site daha sonra 5.4 olarak güncelledi. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar açıklama yaparak birkaç ahırın zarar gördüğünü söyledi.

AFAD depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıklarken merkez üssünü ise Adana olarak duyurdu.

Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu. Merkez üssünü Adana- Kozan olarak duyurdu.

Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI: OLUMSUZ DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz bir ihbarın olmadığını açıkladı.