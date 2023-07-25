Yabancı deprem bildirim sitesi LASTQUAKE Adana- Osmaniye'de 5.7 deprem meydana geldiğini duyurdu. Ancak site daha sonra 5.4 olarak güncelledi.

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar açıklama yaparak birkaç ahırın zarar gördüğünü söyledi.

AFAD: 5.5

AFAD depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıklarken merkez üssünü ise Adana olarak duyurdu.

Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.





KANDİLLİ: 5.5

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu. Merkez üssünü Adana- Kozan olarak duyurdu.

Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.