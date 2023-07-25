Adana Osmaniye'de 5.7 deprem

Yabancı deprem bildirim sitesi Adana ve Osmaniye'de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurduktan sonra 5.4 olarak güncelledi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ise 5.5 olarak açıkladı.

Adana Osmaniye'de 5.7 deprem

Yabancı deprem bildirim sitesi LASTQUAKE Adana- Osmaniye'de 5.7 deprem meydana geldiğini duyurdu. Ancak site daha sonra 5.4 olarak güncelledi.

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar açıklama yaparak birkaç ahırın zarar gördüğünü söyledi.

AFAD: 5.5

AFAD depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıklarken merkez üssünü ise Adana olarak duyurdu.

Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.


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KANDİLLİ: 5.5

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu. Merkez üssünü Adana- Kozan olarak duyurdu.

Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.

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