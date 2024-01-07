Adana'da Atatürk'e hakaret eden kişi tutuklandı

B.Y (53), eşi ve çocuğuyla evde besledikleri kedilerini Güzelyalı Mahallesi'ndeki veteriner kliniğine götürdü.

İddiaya göre B.Y, kediler için fazla para harcadığı gerekçesiyle ilk olarak eşine hakaret etti.

Veteriner teknikeri M.N.Ş'nin uyarması üzerine B.Y. hızını alamayıp, iş yerinin duvarında asılı olan Atatürk portresine bakarak küfretti.

Olay anını cep telefonuyla kaydeden M.N.Ş. şüpheli B.Y'den şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.