Adana’da deprem

Editör: Erhan Songür

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 11.33 sıralarında 4.5 büyüküğünde saat 11.36 sıralarında ise 4.3 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi yaptığı açıklamada depremleri 4.5 ve 3.6 büyüklüğünde ve 5 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden Adana'ya dikkat çekmişti.

Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Adana ile ilgili şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Yağmurlu-Göksun-K. Maraşta 5,1 ve 4,1 depremler oldu. Daha önceki tweetlerimizde de belirttiğimiz gibi, bu depremler 6 Şubat Gaziantep ve K. Maraş depremlerinden sonra Sürgü fayının Göksun civarındaki en batı ucunda meydana geldi. Stres transferi nedeniyle muhtemelen Göksun'dan Adana havzasına inen faylar üzerinde hareketlenmeler beklenebilir. Geçmiş olsun."

"STRES TRANSFER ETMİŞ OLABİLİR"

Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak. Bilim durum ne ise onu söyler, istediğimizi, hoşumuza gideni değil."