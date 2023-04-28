Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı

Deprem felaketi öncesi yıllarca Kahramanmaraş ve çevresi için uyarılar yapan Prof. Dr. Naci Görür’den yeni bir uyarı geldi. Görür, yeni uyarısını Adana için yaptı.

Naci Görür kırılmamış fayı ve deprem beklediği ili açıkladı. Kahramanmaraş için yıllar önce uyarmıştı

Kahramanmaraş depremlerinden yaklaşık 1,5 yıl önce Türkiye'yi uyaran ünü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bu sefer de Adana'yı uyardı ve "6 Şubat depremleri stres transfer etmiş olabilir" dedi. Görür ayrıca yetkililere de konuyla ilgili bilgi verdiğini duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayana 11 ilden biri olan ve deprem riski ile karşı karşıya olan Adana ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Görür, kırılmayan Sorgun fayına dikkat çekerek, şu uyarılarda bulundu:

"Arkadaşlar, Adana hep soruluyor. Herkes aynı şeyi tekrar tekrar soruyor. Kaygılarınızı anlıyorum, ama mümkün olduğunca insanımıza yararlı olacak, onları doğru yönlendirecek konular üzerinde duralım. Maraş'ta 7,5 deprem üreten Sürgü fayı kırıldı, ama onun batı-güneybatı uzanımı olan Sorgun fayı kırılmadı. Bu fay Adana havzasına dallanarak devam ediyor. Maraş, Yumurtalık, Osmaniye ve Ceyhan yörelerinde DAF’ın kolları var. Bu kollar üzerine Maraş ve Gaziantep depremleri stres transfer etmiş olabilir diye yönetimleri uyardık. Amaç doğru şeyler yapmak, yerleşim yerlerimizi deprem dirençli yapmak. Bilim durum ne ise onu söyler, istediğimizi, hoşumuza gideni değil. Lütfen insanları suçlamayalım, söylemedikleri şeyi söylemiş gibi yapmayalım bu işleri siyasileştirmeyelim. Gelin hep beraber deprem konusunda insanlarımıza, yöneticilerimize destek olalım, sevgiyle."

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