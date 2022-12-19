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Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Adana'da bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 09:32
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Adana'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 3 gencin bulunduğu otomobilin takla attığı feci kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine gelmekte olan sürücüsü tespit edilemeyen otomobil, Ceyhan ilçesi Mercimek Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve takla atarak yol kenarındaki tarlaya düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Kaza yapan otomobil içerisinde sıkışan Fırat Yılmaz (22), Mustafa T. (28) ve Eslem Ç. (18) isimli üç genç çevrede bulunanların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kazada ağır yaralanan gençler ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fırat Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren diğer iki yaralının hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.


(Kaynak: İHA)

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