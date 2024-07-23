Adana’da iki genç kaldırım taşı yüzünden motosikletle takla attı

Adana’da yaşanan talihsiz bir olay, iki gencin hafif şekilde yaralanmasıyla sonuçlandı. Kaldırım taşının yerinden çıkması nedeniyle motosikletle seyir halindeyken takla atan iki genç, çevredekilerin yardımıyla kazayı hafif yaralanmalarla atlattı. Kaldırım taşının yerinden çıkmış olması, motosikletle ilerleyen gençlerin dengesini kaybetmesine ve takla atmasına neden oldu. Motosikletle düşen gençler, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük yaralanmalardan kurtuldu.