Adana’da iki genç kaldırım taşı yüzünden motosikletle takla attı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da iki genç kaldırım taşı yüzünden motosikletle takla attı

Adana’da iki genç, yerinden çıkmış kaldırım taşı yüzünden motosikletleriyle takla attı. Kazada motosiklette bulunan iki genç hafif şekilde yaralandı.

Adana’da yaşanan talihsiz bir olay, iki gencin hafif şekilde yaralanmasıyla sonuçlandı. Kaldırım taşının yerinden çıkması nedeniyle motosikletle seyir halindeyken takla atan iki genç, çevredekilerin yardımıyla kazayı hafif yaralanmalarla atlattı. Kaldırım taşının yerinden çıkmış olması, motosikletle ilerleyen gençlerin dengesini kaybetmesine ve takla atmasına neden oldu. Motosikletle düşen gençler, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük yaralanmalardan kurtuldu.

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