Profesyonel halterciden spor salonunda güldüren kamera şakası

Bir profesyonel halterci, spor salonunda gerçekleştirdiği yaratıcı kamera şakası ile herkesi şaşırttı. Temizlik görevlisi kılığına giren halterci, spor salonundaki ağırlıkları son derece kolay bir şekilde kaldırarak sporcuları hayrete düşürdü. Halterci, temizlik görevlisi üniforması içinde spor salonuna geldi ve temizlik yapıyor gibi davranarak, ağırlık kaldırma hareketlerini gerçekleştirmeye başladı. Spor salonunda ağırlık kaldırma hareketleri yapan temizlik görevlisini gören sporcular, bu sıradışı durumu şaşkınlıkla izledi.