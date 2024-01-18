Bir Süper Lig ekibi daha Türkiye Kupası'ndan elendi

Kaynak: AA
Bir Süper Lig ekibi daha Türkiye Kupası'ndan elendi
Kasımpaşa ve Adana Demirspor'un ardından Süper Lig ekibi Kayserispor da 5. turda Türkiye Kupası'na veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor.
Kasımpaşa; Bandırmaspor'a, Adana Demirspor da 24Erzincanspor'a elenmişti.
Bu kez de diğer bir Süper Lig temsilcisi Kayserispor, Trendyol 1. Lig'den Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilip, Türkiye Kupası'na veda etti.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi 23. dakikada Talha'nın attığı golle öne geçti. Konuk takım 34. dakikada Ais Aosman ile eşitliği yakaladı: 1-1. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Aosman bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirip Gençlerbirliği'ni Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na taşıdı.

Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-2
Stat: RHG EnerTürk Enerji
Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Arif Dilmeç
Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Ahmet Malatyalı (Dk. 66 Gökhan Sazdağı), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 66 Attamah), Carole, Ackah, Baran Ali Gezek, Hayrullah Erkip, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek (Dk. 76 Boa Morte), Talha Sarıarslan (Dk. 76 Bahoken-Dk. 90+3 Berat Eskin)
Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Yiğit Efe Demir (Dk. 26 Fatih Ok), Musa Çağıran (Dk. 46 Akabueze), Nzaba, Arda Temur, Erdal Öztürk (Dk. 71 Muhammed Himmet Ertürk), Mert Kabasakal, Aosman (Dk. 90+5 Ensar Kemaloğlu), Halit Yılmaz (Dk. 71 Özgür Çek), Melih Bostan
Goller: Dk. 23 Talha Sarıarslan (Mondihome Kayserispor), Dk. 35 (Penaltıdan) ve 90+4 Aosman (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 35 Ahmet Malatyalı, Dk. 58 Hayrullah Erkip (Mondihome Kayserispor), Dk. 57 Aosman, Dk. 90+1 Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği)

İlgili Haberler
Atletico Madrid'de flaş Çağlar Söyüncü gelişmesi
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Türk golcüler ortaya çıktı
Başakşehir İsrailli futbolcu Karzev hakkındaki kararını açıkladı
Adanaspor'da 6-0'lık Fenerbahçe hezimetin faturası kesildi
Adanaspor'da 6-0'lık Fenerbahçe hezimetin faturası kesildi
Kadıköy'e bahar geldi
Kadıköy'e bahar geldi
Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Meral Akşener'den Muhsin Yazıcıoğlu ve Sinan Ateş sözü Gündem
Meral Akşener'den Muhsin Yazıcıoğlu ve Sinan Ateş sözü
Konya'da sahte içki operasyonunda 1 tutuklama Yerel Haberler
Konya'da sahte içki operasyonunda 1 tutuklama
Şehir Hatları 173 yaşında Gündem
Şehir Hatları 173 yaşında
Atletico Madrid'de flaş Çağlar Söyüncü gelişmesi Spor
Atletico Madrid'de flaş Çağlar Söyüncü gelişmesi
Acun parti düzenliyor. İçeri giriş ücreti belli oldu Magazin
Acun parti düzenliyor. İçeri giriş ücreti belli oldu