Bir Süper Lig ekibi daha Türkiye Kupası'ndan elendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Kasımpaşa; Bandırmaspor'a, Adana Demirspor da 24Erzincanspor'a elenmişti.

Bu kez de diğer bir Süper Lig temsilcisi Kayserispor, Trendyol 1. Lig'den Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilip, Türkiye Kupası'na veda etti.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi 23. dakikada Talha'nın attığı golle öne geçti. Konuk takım 34. dakikada Ais Aosman ile eşitliği yakaladı: 1-1. Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde Aosman bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirip Gençlerbirliği'ni Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na taşıdı.

Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-2

Stat: RHG EnerTürk Enerji

Hakemler: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Arif Dilmeç

Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Ahmet Malatyalı (Dk. 66 Gökhan Sazdağı), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 66 Attamah), Carole, Ackah, Baran Ali Gezek, Hayrullah Erkip, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek (Dk. 76 Boa Morte), Talha Sarıarslan (Dk. 76 Bahoken-Dk. 90+3 Berat Eskin)

Gençlerbirliği: Osman Ertuğrul Çetin, Oğuzhan Berber, Yiğit Efe Demir (Dk. 26 Fatih Ok), Musa Çağıran (Dk. 46 Akabueze), Nzaba, Arda Temur, Erdal Öztürk (Dk. 71 Muhammed Himmet Ertürk), Mert Kabasakal, Aosman (Dk. 90+5 Ensar Kemaloğlu), Halit Yılmaz (Dk. 71 Özgür Çek), Melih Bostan

Goller: Dk. 23 Talha Sarıarslan (Mondihome Kayserispor), Dk. 35 (Penaltıdan) ve 90+4 Aosman (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ahmet Malatyalı, Dk. 58 Hayrullah Erkip (Mondihome Kayserispor), Dk. 57 Aosman, Dk. 90+1 Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği)