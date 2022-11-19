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Yine bir scooter kazası. Genç kıza yolcu treni çarptı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooterla geçmeye çalışan 21 yaşındaki kız, yolcu trenin çarpması neticesinde olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 21:53
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Adapazarı ilçesindeki kazada kapalı bariyerlerden scooterıyla geçen kıza yolcu treni çarptı

Yine bir scooter kazası. Genç kıza yolcu treni çarptı
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Mithatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi Aziz Duran Parkı mevkiinde bulunan hemzemin geçitte meydana gelen olayda, kapalı olan bariyerlerden elektrikli scooterle geçmeye çalışan 21 yaşındaki Hacer Ölmez, yolcu trenin çarpması neticesinde olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. 

KONUYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken tren durduruldu. Bölgede yapılan incelemeler sonrası genç kızın parçalanmış cesedi, Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine götürüldü.

Genç kızın kullandığı elektrikli scooter ise polis ekiplerince ekip aracına götürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.


Öte yandan genç kıza trenin çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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