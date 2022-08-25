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Yüsra Geyik scooter ile ölümden döndü! ''Dizlerim parçalandı''

Arka Sokaklar dizisinde 'Zeliş' karakteri ile hafızalara kazınan ve en son Camdaki Kız’da rol alan Yüsra Geyik, bacağındaki sargı ile objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu “Resmen ölümden döndüm” diyerek yaşadığı kazayı anlattı.  

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 10:16
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 10:23
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Yüsra Geyik scooter ile kaza yaptı! ''Resmen ölümden döndüm''

Yüsra Geyik scooter ile ölümden döndü! ''Dizlerim parçalandı''
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Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, son olarak Camdaki Kız'da rol almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yüsra Geyik, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Havuzdan çıktığını belirten oyuncunun  ayağındaki sargı ise gözlerden kaçmadı.

Geçirdiği kazayı anlatan Yüsra Geyik, "Yokuş aşağı scooter sürerken düştüm. Resmen ölümden döndüm. Scooter bir yana, ben bir yana. Ne olduğunu anlamadan asfalta yapıştım. Dizlerim parçalandı. 1 hafta oldu hâlâ geçmedi" diye konuştu. 

Yüsra Geyik, sosyal medyada paylaştığı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. 
 

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Nilgün Evren
25.08.2022 11:59
Camdaki Kızda harikaydın. Seni hiç unutmadık.  
 
Sevgi Yenigün
25.08.2022 11:57
Tatlı kız, senin scooterla, bu resimlerle hiç işin olmamalıydı. Neden böyle şeylere karar verdin. Diğerleri gibi pespaye, Ülkemize yakışmayan seçmemiştik seni. Artık dikkatli ol.  
 
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