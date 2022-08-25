Yüsra Geyik scooter ile ölümden döndü! ''Dizlerim parçalandı''

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle hafızalara kazınan Yüsra Geyik, son olarak Camdaki Kız'da rol almıştı. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Yüsra Geyik, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Havuzdan çıktığını belirten oyuncunun ayağındaki sargı ise gözlerden kaçmadı.

Geçirdiği kazayı anlatan Yüsra Geyik, "Yokuş aşağı scooter sürerken düştüm. Resmen ölümden döndüm. Scooter bir yana, ben bir yana. Ne olduğunu anlamadan asfalta yapıştım. Dizlerim parçalandı. 1 hafta oldu hâlâ geçmedi" diye konuştu.

Yüsra Geyik, sosyal medyada paylaştığı pozlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

