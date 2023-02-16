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Adasoğanı bitkisi saçkırana iyi geliyor

Adasoğanı diğer ismiyle scille bitkisinin saçkıran tedavisinde kullanılarak bu hastalığa iyi geldiğin altı çizildi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 09:56
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Adasoğanı bitkisi saçkırana iyi geliyor

Adasoğanı bitkisi saçkırana iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan adasoğanı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Adasoğanı diğer ismiyle scille bitkisinin saçkıran tedavisinde kullanılarak bu hastalığa çare olduğu vurgulandı.

SAÇKIRAN (ALOPESİ AREATA) NEDİR?

Saçkıran ya da tıbbi adıyla alopesi areata bir kişinin saçının ya da kaş, kirpik, sakal gibi diğer tüylerinin kısa bir süre içinde bölgesel olarak aniden dökülmesi ile karakterize bir hastalıktır. Kafa derisinde ortaya çıktığında yuvarlak ya da oval şekilli dışarıdan kolayca görülebilen saçsız alanlarla kendini gösterir. 

SAÇKIRAN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Saçkıran belirtileri karakteristiktir ve saçlı deride bir ya da birden fazla düzgün, oval ve tüysüz bölgelerle kendini gösterir. Etkilenen bölgedeki cilt sağlıklıdır ve ciltte iltihabi durum söz konusu değildir.

Saç dökülmesi genellikle kafa derisinde başlar. Ancak kirpik, kaş, koltuk altı, sakal ve kasık tüyleri dahil her türlü saçlı deri saçkırandan etkilenebilir ve tırnak yapısında değişiklikler meydana gelebilir. Klinik görünüm değişkendir ve kişiden kişiye farklılık gösterir. Hastalığın gidişatı öngörülemez ve bazen kronik olarak tekrarlayan yapıdadır.

Hastalık sırasında kendiliğinden iyileşme, stabilizasyon veya gidişatta kötüleşme meydana gelebilir. Kel bölgede saç tekrar çıktığında, genellikle ilk önce pigmentsiz yani beyazdır. 

ZARARI VAR MI?

Böbrek hastalarının kullanmaması gerekir. Uzun süre kullanılacak olursa “Albüminüri” yapar.

Acı ve zehirlidir. 7,5 gram adasoğanı öldürebilir. içerisinde "Scillarena glikozidi" vardır. Tazeyken kullanılmaz. Aksi halde zehirlenme ve kusmalara yol açar.

NASIL KULLANILIR?

Soğanın etli olan orta kısmı dilimlenerek kurutulur. Sonra dövülüp toz haline getirilir. Ev ilaçlarında çok dikkatli kullanılması gerekir.

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