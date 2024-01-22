Aday gösterilmediği için istifa ettiği iddia edilen eski AKP'linin aday olacağı parti ortaya çıktı

Kaynak: gazetepencere
Aday gösterilmediği için istifa ettiği iddia edilen eski AKP'linin aday olacağı parti ortaya çıktı
Şanlıurfa'da AKP mevcut belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü tekrar aday gösterdi. Aday olmayı bekleyen Kasım Gülpınar aday gösterilmeyince AKP'den ayrılma kararı aldı. Gülpınar yarın Yeniden Refah Partisi’nden aday olacak.

Şanlıurfa'da, 31 Mart yerel seçimlerinde adı adaylar arasında geçen lakin aday gösterilmeyen AKP eski MYK üyesi Kasım Gülpınar partisinden ayrılma kararı almıştı.

Kasım Gülpınar'ın yarın Yeniden Refah Partisi’nden Belediye Başkanlığına aday olacağı belirtildi.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre Gülpınar’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak istediği, kendisinin bu konuda desteklenmesinden sonra mevcut başkanın aday gösterilmesine tepki gösterdiği belirtiliyor. Gülpınar, yarın Yeniden Refah Partisi’nin Şanlıurfa belediye başkan adayı olarak açıklanacak.

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Kasım Gülpınar’ın olayın bu durma gelmesinin nedenlerini yakın çevresine anlattığı ortaya çıktı. Gülpınar’ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda parti içinde kendisine ‘Sen neden aday olmuyorsun’ destekleri üzerine razı olduğu anlatılıyor. Partide yapılan anketlerde de Kasım Gülpınar’ın isminin önde çıktığı, ‘büyük olasılık aday olacağına dair’ bilgilerin kendisiyle paylaşıldığı, fakat daha sonra mevcut başkanın aday gösterildiği belirtiliyor.

Babacan'ın aktardığı parti kulislerine göre, Gülpınar neden aday gösterilmediğini araştırırken, Şanlıurfa milletvekillerinin istemediği bilgisi kendisine ulaşınca ipler kopma noktasına geldi. Partide siyaset yapmanın yolları kalmadığı gerekçesiyle istifasını verdiği aktarıldı.

Gürpınar’ın yakın çevresine ‘Halkın talebi ve isteklerini yok sayılması’ üzerine istifa kararı aldığını anlattığı belirtiliyor. Yarın, Yeniden Refah Partisi’nde düzenlenecek törenle Gülpınar’ın bu partiden Şanlıurfa adayı olacağının resmen açıklanacağı ifade edildi.

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