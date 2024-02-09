Aday gösterilmeyen belediye başkanı istifa edip adaylığını açıkladı. Şanlıurfa'da AKP'den istifa furyası sürüyor

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kalmışken, aday açıklamaları ile istifaların paralel gittiği AKP'de kaos gittikçe büyümeye devam ediyor.

Şanlıurfa'da eski AKP'li Kasım Gülpınar, aday gösterilmemesinin ardından AKP’den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nin adayı olmuştu. Gülpınar’ın istifasından sonra AKP'de bir çok kişi istifa etmişti.

AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANI VE 17 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Bugün de yeniden aday gösterilmeyen Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ve beraberindeki 17 belediye meclis üyesi AK Parti'den istifa ettiklerini duyurdu.

“CUMHURBAŞKANINI KİMSE SAVUNAMAZKEN BİZ ÇIKTIK SAVUNDUK”

İstifasını akrabalarıyla Beraber açıklayan Yalçınkaya, "Ben kaptanım, kaptan sadece Allah'tan korkar. Tavrımız belli, dediğim gibi Cumhurbaşkanını kimse savunamazken biz çıktık savunduk. Arapları kimse tanımazken biz çıktık mücadelesini yaptık. Ben müsaade isteyecektim ama bunların kararlılığı, mağduriyeti ve zulüm karşısında bunları bırakıp gidemem. Anca beraber kanca beraber. Bu destanı birlikte yazacağız" ifadelerini kullandı.

“ŞU ANDA MİLLETİN DE TEVECCÜHÜ YENİDEN REFAH PARTİSİ"

Yalçınkaya istifasının ardından herhangi bir parti ile görüşmediğini ama partilerin teklifleri olduğunu söyledi. Yalçınkaya, “Şu anda milletin de teveccühü Yeniden Refah Partisi" ifadelerini kullandı.

PARTİNİN TABELASINI İNDİRMİŞLERDİ

Akçakale'de de mevcut belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın aday gösterilmemesi halinde istifa edeceklerini belirten bir grup geçtiğimiz günlerde partinin tabelasını da indirmişti.