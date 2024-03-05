Adaylığı seçim kurulunca kabul edilmeyen MHP'li, AKP’yi suçladı: Bize operasyon yapıldı, dava açacağım

MHP Rize’de; Merkez, Ardeşen ve Güneysu ilçelerinde AKP adayını destekleme; diğer ilçeler ile Merkez’e bağlı Muradiye, Salarha ve Kendirli beldelerinde ise seçime girme kararı alarak adaylarını kamuoyuna açıklamıştı.

Ancak Muradiye, Salarha ve Kendirli beldelerinde başkan adaylarının isimlerinin "seçim kuruluna bildirilmediği" ortaya çıktı.

İSMİ DUYURULDU AMA BELGELERİ SEÇİM KURULUNA VERİLMEDİ

MHP Salarha Belediye Başkan Adayı Yılmaz Akarsu, AKP ve MHP arasında AKP lehine bir anlaşma yapıldığını, bağımsız aday olarak dahi seçimlere girmesinin engellendiğini ileri sürdü.

Seçim kuruluna ismi sunulmayan bir diğer MHP’li aday Mehmet Kazdal ise Yeniden Refah Partisi’nden Muradiye Belde Belediye Başkan Adayı oldu.

“AKP VE MHP ARASINDA PAZARLIK YAPILDI”

Yılmaz Akarsu, süreci şöyle anlattı:

“30 yıldır belediyede değişik kurum birimlerinde memurluk yaparken Milliyetçi Hareket Partisi'nden Salarha Belediye Başkanlığı’na aday olmam için bir teklif geldi. Ben de bunu değerlendirdim. Kasım ayının sonunda ben memurluktan istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'nden söz alarak adaylık başvurumu genel merkeze yaptım.

Adaylığımız kesinleştikten sonra yine süreç bayağı uzadı. Çünkü arada bu AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında aday belirleme pazarlıkları başladı. Pazarlıklarda anlaşma sağlanamadı en sonunda bizim adaylığımız netleşti.

Biz de resimlerimizi broşürlerimizi, seçim büromuzu, afişlerimizi hep yaptırdık, vatandaşlarla birebir görüşmeye başladık. Yani yüzde 90 civarında, kesin kazanacağımız belliyken bize bir operasyon yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim kurulunda meclis üyelerinin listesi verilmiş olup, belediye başkanının ne ismi ne de evrakları verilmedi.

Bize bağımsız aday olma fırsatı da verilmedi. Şimdi burada bizim mağduriyetimizi söz konusu. Büyük ihtimalle bir operasyon yapıldı. Bize bunu da yapan AK Parti’dir. AK Parti, Salarha’da yapmış olduğu toplantılarda kendilerinin kaybedeceği biliyordu büyük ihtimalle.

“AK PARTİLİ VEKİL ‘BELDEMDE KAYBEDERSEM CUMHURBAŞKANINA HESABINI VEREMEM’ DEDİ”

Rize Milletvekilimiz Muhammet Avcı beyin Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmada ‘Salarha ve Muradiye’yi kaybedersek ben bunun hesabını Cumhurbaşkanımıza veremem’ diye bir ifadesi oldu. Son güne kadar bizim üç belediyenin Muradiye, Salarha ve Kendirli belediyesi adaylarının evrakları seçim kuruluna verilmediğinden dolayı üç arkadaş maalesef belediye başkanlığını AK Parti’ye hediye ettik.

“SEÇİLME HAKKIMI ELİMDEN ALDILAR DAVA AÇACAĞIM”

Ben 4 aydır maaş almıyorum. Burada bir maliyetim oldu. Ben bunu bunlardan talep ettim, bana ‘biraz zaman geçsin, ondan sonra bakacağız’ dediler. Sıkıntı yaşarsak ben bunu hukuki yollara dökeceğim, hakkımı arayacağım. Bunlar seçimden sonra büyük ihtimalle bizi rafa kaldırırlar, ben seçimden önce davranmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle de dava açacağım onlara maddi manevi olarak. Çünkü benim seçilme hakkımı elimden aldılar. Bağımsız aday olacaktım ve yine kazanacaktım yüzde 90 diyoruz. Çünkü tepki oyları hep bizdeydi çünkü burada yapılan haksızlığı vatandaş kabul etmiyor Salarha’da.”

“MHP'NİN HABERİ OLMADAN YAPILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL”

MHP’nin haberi olmadan bu durumun yaşanmasının söz konusu olmadığını belirten Akarsu, partisinin kendisine gerekçe olarak “Seçim kuruluna biz evrakları verdik seçim kurulunun hatası” dediğini aktardı.

Akarsu, seçim kurulunun ise sadece meclis üyesi adaylarının dosyasının teslim edildiği açıklaması yaptığını söyledi.

Akarsu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yani üst yazıda Yılmaz Akarsu diye yazsa seçim kurulu arayacak ve ‘başkanın evrakları eksik bunları tamamlayın’ diyebilecek. Pazarlığın içerisinde benim duyumlarım öyle. Bu durumun genel merkez tarafından gereğinin yapılmasını ben talep ediyorum. Çünkü burada halkımızın oyuna ipotek koyulmuş, halkımızın oyu hiçe sayılmış."

MHP: DEMOKRASİYE DARBE VURULMUŞTUR

MHP Rize İl Başkanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise üç belde adayını reddeden seçim kurulu suçlandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Milliyetçi Hareket Partisi Rize İl Başkanlığı olarak Rize’nin her bir seçim bölgesinde aday belirleme süreci titizlikle yürütülmüştür.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimizin talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı ortağımız Adalet ve Kalkınma Partisi ile ortak seçime girme kararı alınan Rize merkez ve Güneysu haricinde kalan 16 seçim bölgesinin hepsinde MHP olarak kendi adaylarımız ile seçimlere girme kararı alınmış, iş bu seçim bölgelerinde partimize birçok aday adaylığı başvurusunda bulunulmuştur...

“BELGELERİ İMZA KARŞILIĞI VERDİK”

Seçimlere girdiğimiz her bir seçim bölgesinde YSK’nın açıkladığı seçim takvimine uygun olarak adaylarımızın gerekli evrakları ilçe seçim kurullarına teslim edilmiş, düzenlenen alındı belgeleri tarafımıza imza karşılığında verilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi Rize Merkez İlçe Başkanlığımız da diğer tüm ilçe başkanlıklarımız gibi Rize Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclis Üyesi adaylarımızın gerekli evraklarının yanında kendisine bağlı bulunan Salarha, Muradiye ve Kendirli seçim bölgeleri için de belediye başkanı ve belediye meclis üyesi adaylarının evraklarını 19 Şubat 2024 Pazartesi günü ilçe seçim kuruluna teslim etmiştir.

Oysa ki; tarafımıza verilen alındı belgesinde belediye başkanlığına ilişkin aday bildirmeyeceğiz yönünde bir beyanımız bulunmamaktadır. Kaldı ki yukarıda da bahsettiğimiz gibi İlçe Seçim Kurulu’na hitaben yazmış olduğumuz üst yazıda söz konusu seçim bölgelerinde belediye meclis üyelerinin yanında belediye başkanlığı başvurumuzun da olduğu açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen İl ve İlçe Seçim Kurulu haksız ve hukuka aykırı olarak başvurumuzun olmadığı yönünde karar vermiştir.

Hukuka aykırı bir şekilde verilen bu karar neticesinde 3 beldemizde seçime girme hakkı elimizden alınmış, adeta demokrasiye darbe vurulmuştur. İlçe Seçim Kurulu yetkililerin ihmali ve iş bilmezliği neticesinde İl Başkanlığımız kamuoyu nezdinde yıpratılmaya çalışılmış, adaylarımız töhmet altında bırakılmıştır. YSK’nın aldığı bu kanunsuz kararı halkımızın vicdanına bırakıyor, bu süreçte kasıtlı bir şekilde görevini ihmal eden İlçe Seçim Kurulu yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz.”