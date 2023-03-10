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Enkaz altından çıkarılan araçlar otoparkta bekletiliyor

Deprem sonrası enkaza dönen binaların altından çıkarılan araçlar, kent dışında oluşturulan yediemin otoparkında bekletilip, belgelerle gelen sahiplerine teslim ediliyor.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 20:16
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Adıyamanda enkazdan çıkarılan araçlar otoparkta bekletiliyor

Enkaz altından çıkarılan araçlar otoparkta bekletiliyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda enkaz altında kalan araçlar da çıkartılıyor. Enkazdan çıkarılan araçlar, kent dışında oluşturulan yediemin otoparkında bekletiliyor.

Bekletilen araçlar, otoparka gelen sahiplerine ya da varislerine teslim ediliyor.

"HURDA FİYATINA SATARIZ"

Enkazdan çıkarılan aracını almaya gelen Sercan Sevim, "Depremde birinci dereceden 13 yakınımı kaybettim. Adeta kıyamet gibiydi ve tarifini bir türlü yapamıyoruz.

Bundan sonra ne yapacağımı da bilemiyoruz. Enkaz altından çıkarılan araçlarımızı almaya geldim fakat hepsi demir yığınına dönmüş.

Artık bunları da sadece hurda fiyatına satarız" dedi. 

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