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Adıyaman'da İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen kazada, sürücünün hakimiyetini kaybederek iki otomobil çarpıştı. 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 15:13
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Adıyaman'da İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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İHA'nın haberine göre; Mehmet Mustafa Tekin idaresindeki 34 VF 4835 plakalı otomobil ile Mehmet Canlı idaresindeki 02 AE 860 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 2662 Sokakta çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mehmet Canlı ile 34 VF 4835 plakalı araç içerisinde bulunan Fatma Tekin ile Muazzez Tekin yaralandı.


KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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