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Adıyaman’a beklenen kar yağdı

Adıyaman kış mevsimini kurak bir şekilde geçirirken, beklenen kar yağışı yüksek kesim yerlerine yağdı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:38
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Adıyaman'da kar yağışı 

Adıyaman’a beklenen kar yağdı
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İHA'nın haberine göre, Adıyaman’ın yüksek kesimleri başta olmak üzere kuzey bölgesinde bulunan ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

Kurak bir kış mevsimi yaşayan Adıyaman’da beklenen kar yağışı yüksek yerlerde gerçekleşti. İl merkezinin yüksek kesimlerinin yanı sıra Gölbaşı, Besni, Tut, Çelikhan, Sincik ve Gerger ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Kahta ve Samsat ilçeleri ile il merkezinde yağmur yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu yüksek yerlerde kar kalınlığı 10 santime ulaştı.

Meteorolojinin sarı uyarı verdiği kentler arasında olan Adıyaman’da yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Kar yağışı nedeniyle kar lastiği olmayan ve zincir takmayan araçların trafiğe çıkmaması uyarısı yapılıyor.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal sosyal medyada yaptığı uyarıda, “İlçemiz genelinde sabah saatleri itibarıyla kar yağışı başlamış olup, yağışın gece de devam etmesi bekleniyor. İlçe merkezide dahil olmak üzere kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek olup, vatandaşlarımızın gereken tedbirleri almalarını önemle rica ederim” dedi.

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