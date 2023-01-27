Kerem Ökten'den akşam bombası geldi. 'Vortex geliyor' dedi

Tüm yurt geçen yıl 24 Ocak’ta beyaz örtüyle kaplanmış, yoğun kar yağışı birçok şehirde olumsuzlukların yaşanmasına neden olmuştu. Kar yağışı etkisini gösterdiğinde yolda mahsur kalan vatandaşlar camilerde misafir edilmiş, birçoğu yolun ortasında bıraktığı aracının içinde uyumak zorunda kalmıştı.

1 yıl önce trafiğin durduğu, tüm yurdun adeta canla başla mücadele verdiği kar yağışı bu sene yaşanmadı.

Geçen yıl ülkeyi esir altına alan kar yağışı vatandaşları endişelendirirken korkutan açıklama Kerem Ökten'den geldi.

Ökten, kar yağışıyla ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Ökten, "24 Ocak 2022 tarihinde yaşanan vortex enerjisi 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki ise 5'e çıkabilir." uyarısında bulundu.

Ökten, geçen sene İstanbul'da yaşanan vortex kar yağışlarının bu senede olacağını söyledi.

"BU SENEKİ 5'E ÇIKABİLİR"

Ökten'in paylaşımı şöyle:

"İstanbul için modellerin mutabık olmaya başladığı bir sistem var. Bir çok senaryo bize vortex veriyor. Yani 24 Ocak 2022'deki gibi. Karadeniz suyu bu sene çok sıcak. Geçen seneki vortex enerji olarak 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki 5'e çıkabilir. Yakında açıklama yapacağım."

VORTEKS NEDİR?

Vorteks kar oluşumları nadir görülen durumlardan biridir. Son zamanlarda belirli bölgelerde yaşanılan bu durum pek çok kişinin ilgi odağı haline gelmektedir.

Vorteks Kar Nedir ve Nasıl Oluşur?

Vorkets kar nedir ve nasıl oluşur soruları oldukça fazla kişinin merak duyduğu konular arasına girmektedir. Atmosfer içerisinde harekete geçen hava akımı ile vorteks oluşmaktadır. Dairesel şekilde oluşan bu hava akımına vorteks adı verilemektedir. Aynı şekilde yaşanılan hava akımı ile kar yağmasına ise vorteks kar denilmektedir. Aniden fırtına çıkması ya da yağışın çok olması ile vorteks kar oluşmaktadır.

Vorteks Kar Fırtınasının Özellikleri

Yoğun kar yağışı vorteks kar fırtınasının en önemli özelliklerinden biridir. Özellikle havada dairesel şekilde yer alan hava akımı da vorteks karlarının özellikleri arasına girmektedir. Kuvvetli fırtınalar ile birlikte vorteks oluşumu da yaygın hale gelmektedir. Belirli bölgelerde yoğun şekilde görülen bu durum son zamanlarda merak duyulan konular arasına girmektedir. Oldukça fazla alanda hava dairesel şekilde yer almaktadır. Kar fırtınası ile birleşimi sonucunda vorteks uygulanmaktadır.