27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kerem Ökten'den akşam bombası geldi. 'Vortex geliyor' dedi

Kerem Ökten'den akşam bombası geldi. 'Vortex geliyor' dedi

Meteoroloji kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabından "24 Ocak 2022 tarihinde yaşanan vortex enerjisi 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki ise 5'e çıkabilir." diyerek uyardı. 

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:41
Takip Et

Kerem Ökten'den kar yağışı uyarısı: Bu seferki 5 atom bombası gücünde

Kerem Ökten'den akşam bombası geldi. 'Vortex geliyor' dedi
+
Aa
-

Tüm yurt geçen yıl 24 Ocak’ta beyaz örtüyle kaplanmış, yoğun kar yağışı birçok şehirde olumsuzlukların yaşanmasına neden olmuştu. Kar yağışı etkisini gösterdiğinde yolda mahsur kalan vatandaşlar camilerde misafir edilmiş, birçoğu yolun ortasında bıraktığı aracının içinde uyumak zorunda kalmıştı.

1 yıl önce trafiğin durduğu, tüm yurdun adeta canla başla mücadele verdiği kar yağışı bu sene yaşanmadı. 

Geçen yıl ülkeyi esir altına alan kar yağışı vatandaşları endişelendirirken korkutan açıklama Kerem Ökten'den geldi. 

Ökten, kar yağışıyla ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. 

Ökten, "24 Ocak 2022 tarihinde yaşanan vortex enerjisi 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki ise 5'e çıkabilir." uyarısında bulundu.

Ökten, geçen sene İstanbul'da yaşanan vortex kar yağışlarının bu senede olacağını söyledi. 

"BU SENEKİ 5'E ÇIKABİLİR" 

Ökten'in paylaşımı şöyle: 

"İstanbul için modellerin mutabık olmaya başladığı bir sistem var. Bir çok senaryo bize vortex veriyor. Yani 24 Ocak 2022'deki gibi. Karadeniz suyu bu sene çok sıcak. Geçen seneki vortex enerji olarak 3 atom bombası gücündeydi. Bu seneki 5'e çıkabilir. Yakında açıklama yapacağım."

VORTEKS NEDİR?

Vorteks kar oluşumları nadir görülen durumlardan biridir. Son zamanlarda belirli bölgelerde yaşanılan bu durum pek çok kişinin ilgi odağı haline gelmektedir.

Vorteks Kar Nedir ve Nasıl Oluşur?

Vorkets kar nedir ve nasıl oluşur soruları oldukça fazla kişinin merak duyduğu konular arasına girmektedir. Atmosfer içerisinde harekete geçen hava akımı ile vorteks oluşmaktadır. Dairesel şekilde oluşan bu hava akımına vorteks adı verilemektedir. Aynı şekilde yaşanılan hava akımı ile kar yağmasına ise vorteks kar denilmektedir. Aniden fırtına çıkması ya da yağışın çok olması ile vorteks kar oluşmaktadır.

Vorteks Kar Fırtınasının Özellikleri

Yoğun kar yağışı vorteks kar fırtınasının en önemli özelliklerinden biridir. Özellikle havada dairesel şekilde yer alan hava akımı da vorteks karlarının özellikleri arasına girmektedir. Kuvvetli fırtınalar ile birlikte vorteks oluşumu da yaygın hale gelmektedir. Belirli bölgelerde yoğun şekilde görülen bu durum son zamanlarda merak duyulan konular arasına girmektedir. Oldukça fazla alanda hava dairesel şekilde yer almaktadır. Kar fırtınası ile birleşimi sonucunda vorteks uygulanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tolga özcan
27.01.2023 17:04
Bu vatandaş atıp tutuyor yok öyle bir sistem  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
3
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
4
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
5
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
6
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
7
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
﻿Selda Bağcan Kuran yakan şerefsizlere bakın ne dedi. Helal olsun Selda Bağcan'a
﻿Rize'de kamyonlarla kar sevkiyatı
﻿Rize'de kamyonlarla kar sevkiyatı
﻿Rize'de kamyonlarla kar sevkiyatı
﻿Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ziyarete açıldı 
﻿Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ziyarete açıldı 
﻿Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ziyarete açıldı 
﻿AB üyesi 7 ülke 'yeşil sanayi için yeni fona' karşı
﻿AB üyesi 7 ülke 'yeşil sanayi için yeni fona' karşı
﻿AB üyesi 7 ülke 'yeşil sanayi için yeni fona' karşı
﻿Villanın çatısına yıldırım isabet etti
﻿Villanın çatısına yıldırım isabet etti
﻿Villanın çatısına yıldırım isabet etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.