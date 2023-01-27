Uludağ Kar Yağışı Başladı! Uludağ Otel Fiyatları Ne Kadar? Uludağ’da Ucuz Tatil Nasıl Yapılır?

Sömestr tatili gelmesiyle Uludağ’da kar yağışı başladı mı? Kar kalınlığı ne kadar oldu? diye merakımız da arttı. Uludağ hem pek çok il ve ilçeye yakın bir konumda olması hem de ulaşımın sekteye uğramadan kolaylıkla sağlanabiliyor olması ve kış tatili için en güzel otellerin bulunması nedeniyle sıklıkla tercih edilen bir destinasyon. Bu yıl kış ayının kurak geçmesi ve yağışların istenildiği gibi gitmemesi kayak severleri de endişelendirdi. Ancak Uludağ’a beklenen kar yağışı geldi. Kar kalınlığı kış sporları yapmaya uygun hale geldi.

Uludağ Otel Fiyatları Ne Kadar?

2023 yılı Uludağ otel fiyatları epey farklılık gösteriyor. Otellerin sundukları hizmetler, pansiyon tipleri, oda tipi, telesiyej ve teleski imkanları gibi konfor farklılıklarına göre otellerin gecelik konaklama ücretleri de değişiyor. Her şey dahil Uludağ otelleri sürpriz ücretlerin önüne geçerek kampanyalı fiyatlar ile konaklamak için en iyi seçeneklerin başında geliyor. Uludağ birinci bölgedeki oteller daha yüksek fiyatlı olurken ikinci bölge otellerinin daha uygun fiyatlı olduğu gözlemleniyor.

Uludağ’da Ucuz Tatil Nasıl Yapılır?

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Uludağ’da Ne Zaman Tatil Yapılır?

Uludağ kış aylarının vazgeçilmez rotalarından olsa da aslında bahar aylarında da eşsiz doğa manzaralarına ev sahipliği yapıyor. Uludağ’da Aralık ayı itibariyle kar yağışı birikimi kış sporları yapmaya elverişli hale geliyor. Ocak ayında sömestr tatiliyle birlikte Uludağ, en yoğun dönemini yaşamaya başlıyor. Sömestr tatili döneminde çocuklarınızla birlikte Uludağ’da kış sporları yapabilir, çocuklarınıza kayak dersleri aldırabilirsiniz. Bu dönemde Uludağ oldukça kalabalık olabiliyor eğer Uludağ’da daha sakin bir tatil yapmak isterseniz Şubat ayını tercih edebilirsiniz. Uludağ’da Aralık-Mart ayları arasında kış tatili yapmanız mümkün. Siz de Uludağ’da keyifli bir tatil için hemen uygun fiyatlı önerilere göz atabilirsiniz!