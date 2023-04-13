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Adıyaman’da deprem çadırları sular altında

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen illerde bir kez daha sel felaketi yaşandı. Adıyaman'da selde 20 kişi hayatını kaybederken, bölgedeki çadırlar yine sular altında kaldı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 15:31
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Adıyaman’da sel: Deprem çadırları sular altında kaldı

Adıyaman’da deprem çadırları sular altında
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6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde dolu ve sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. 

Adıyaman ve Şanlıurfa 15 Mart’ta sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. 20 yurttaş canından oldu.

Etkili olan yağış, çadırlarda kalan vatandaşları vurdu.

Bölge yağışlar nedeniyle bir kez daha sel felaketiyle karşılaşan vatandaş isyan etti. 

Adıyaman’da sağanak yağışın etkisiyle, depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı. Bir yurttaşın olay yerini çekip paylaştığı acı görüntüde, “Al işte rezillik” ifadesi duyuldu.

 

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