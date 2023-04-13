Adıyaman’da deprem çadırları sular altında

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerde dolu ve sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü; Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

Adıyaman ve Şanlıurfa 15 Mart’ta sel felaketi ile karşı karşıya kaldı. 20 yurttaş canından oldu.

Etkili olan yağış, çadırlarda kalan vatandaşları vurdu.

Bölge yağışlar nedeniyle bir kez daha sel felaketiyle karşılaşan vatandaş isyan etti.

Adıyaman’da sağanak yağışın etkisiyle, depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı. Bir yurttaşın olay yerini çekip paylaştığı acı görüntüde, “Al işte rezillik” ifadesi duyuldu.