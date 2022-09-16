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Adıyaman'da pamuk balyaları yola savruldu

Adıyaman'da seyir halinde olan yüklü tır, viraja sert girmesi sonucu üzerindeki pamuk balyalar yola saçıldı. Kazada pamuk balyası nedeniyle yol kısmen trafiğe kapandı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 08:49
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Adıyaman'da tır viraja sert girince pamuk balyaları yola saçıldı

Adıyaman'da pamuk balyaları yola savruldu
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Adıyaman Gölbaşı karayolu Börgenek rampasında viraja sert giren tırın üzerindeki pamuk balyaları yola savruldu.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı karayolu Börgenek rampasındaki çimento yol ayrımında meydana geldi. 

Daha önce çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı kazanın meydana geldiği virajda bu kez araç kaza yapmadı ancak üzerindeki yük devrildi. Pamuk balyaları branda ile kapalı olmasına rağmen keskin virajda tırın üzerinden düştü. Yola savrulan onlarca pamuk balyası nedeniyle yol kısmen trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması sonrasında yol trafiğe açıldı.

Daha önceki kazalarda virajda bulunan akaryakıt istasyonu zarar vermiş ve büyük maddi hasarlar meydana gelmişti.


(Kaynak: İHA)

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