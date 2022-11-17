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Adıyaman'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Adıyaman'da seyir olan tır, önünde otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ise aynı istikamette olan hafif ticari araca çarptı. Zincirlenme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 10:37
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Adıyaman'da üç araç birbirine girdi: 3 yaralı

Adıyaman'da zincirleme kaza: 3 yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen zincirlenme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan F. E idaresindeki 63 TH 755 plakalı tır, Atatürk Bulvarı üzerinde önünde seyretmekte olan aynı istikamete giden N.Ö. idaresindeki 27 TK 488 plakalı otomobile çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle N.Ö idaresindeki otomobil ise aynı istikamete giden önündeki C. K. idaresindeki 07 HAJ 02 plakalı hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü N.Ö. ile yolcu olarak bulunan M.K. ve N.Ö. yaralandı. Yaralılar Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

(Kaynak: İHA)

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