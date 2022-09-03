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Adıyamanlı esnaf: Allah yüzümüze bakar da inşallah bu iktidar gider

Esnaf ziyareti yapan CHP’li Abdurrahman Tutdere’ye dert yanan bir esnaf, “Ne yapacağız ne edeceğiz hiç bilmiyoruz. Allah yüzümüze bakar da inşallah bu AKP gider, belki biraz ortalık yumuşar” dedi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 21:07
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Adıyamanlı esnaf: Allah yüzümüze bakar da inşallah bu iktidar gider

Adıyamanlı esnaf: Allah yüzümüze bakar da inşallah bu iktidar gider
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CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, önceki gün Adıyaman’da esnafın derdini dinledi. Bir zücaciyeci, “Bu kadar zam bu zamana kadar hiç gelmedi. 45 yılda gelen zammı 3 ayda getirdiler. Ben Ecevit dönemini de Demirel dönemini de gördüm. Bu kadar pahalılık hiçbir dönemde yoktu. Birileri saltanat içerisinde yaşıyor ama vatandaş ayakaltında eziliyor, onların hiç umurunda değil” diye konuştu.

Geçimin zor olduğunu söyleyen bir başka esnaf ise, “Bir ekmek 4 lira. Acaba ben burada 4 liralık bir iş yapabiliyor muyum? Yukarıda Allah, var görüyor. Geçim çok zor. Ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyoruz. Allah yüzümüze bakar da inşallah bu Ak Parti gider, belki biraz ortalık yumuşar. Hepimizin çoluğu var çocuğu var, hepimiz aynı durumdayız. Vallahi geçinemiyoruz. Biz bir evde iki kişi çalışıyoruz, geçinemiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi. Geçen sene 225 TL olan çaydanlığın bu yıl 500 TL olduğunu söyleyen bir başka esnaf, “Her şeye zam geldi valla. Biz senden razıyız. Adıyaman’ımızı bir tek sen savunuyorsun burada. Yalan yok, ben yıllarca Ak Parti’ye oy verdim. Ama pişmanım. Artık bu düzeninin değişmesi lazım” diye konuştu.

Tutdere ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Yıllarca AKP’ye oy vermiş vatandaşlarımızın bile artık bu gidişattan rahatsız olduğuna, destek verdiği için pişmanlık duyduğuna şahit oluyoruz. AKP’nin kötü ekonomi yönetimi ülkemizi öyle bir hale getirdi ki yurttaşlarımız artık canından bezdi. Esnaf, emekli, işçi, çiftçi, memur bitmiş durumda. İşsizler ordusu her geçen gün büyüyor. Esnaf çektiği krediyi ödeyemiyor. İktidar, vatandaşın sorunlarından habersiz ülkeye sarayın penceresinden bakmaya devam ediyor. Gerçek tablo burada, sahada. Kısacası tüm yurttaşlarımız ekonomik krizin pençesinde. Dolayısıyla sokakta gündem yalnızca geçim derdi. Milletin isteği hemen seçim.”

 

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