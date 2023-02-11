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'Bize kefen gönderin' dedi babası konuşan oğlunu korkudan engellemeye çalıştı

Babası başına bir iş gelir diye korktu. Gençler artık korkmadan konuyor. Depremin altıncı gününü geride bırakmaya hazırlanırken milyonlarca insan tek yürek deprem bölgesinden gelecek mucize kurtuluş haberlerini bekliyor. Deprem bölgesinden gelen yeni bir video ise izleyenlerin yüreklerini burktu.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 18:45
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Adıyamanlı genç hükümetin yetersizliğinden bahsetti.

'Bize kefen gönderin' dedi babası konuşan oğlunu korkudan engellemeye çalıştı
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Deprem bölgesine gönderilen yardımların yeterli olduğu ve kurtarma çalışmalarının da başarılı bir şekilde sürdürüldüğü hükümet yetkilileri tarafından dile getirilse de deprem bölgesinden gelen videolar bunun pek de doğru olmadığını gösteriyor.

Kendisine uzatılan mikrofona hiçbir yardımın kendilerine ulaşmadığını söyleyen Adıyamanlı geç, hükümete olan tepkisini sert sözlerle dile getirirken çocuğunun başına bir şey gelmesinden endişe eden ve korku içerisinde onu susturmak isteyen babasının görüntüsü milyonları bir kez daha üzdü.

"KEFEN GÖNDERİN"

"Bize hiçbir şey göndermiyorsanız kefen gönderin" diyen Adıyamanlı gencin çağrısı benzer durumdaki milyonların sesi olurken onun başına bir şey gelmesinden korkan babasının tepkileri de dikkat çekti.

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