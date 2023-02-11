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Kan donduran iddia: Enkazın altındaki yaralıyı valinin tanıdığına gitmek için bıraktılar

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çekildiği iddia edilen bir videoda, enkaz altında kalan bir yakınının kurtarılmasını bekleyen vatandaş, AFAD ekibinin valinin bir yakınının yardımına gitmesi için çağrıldığını ileri sürerek, o anları kayıt altına aldı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 20:23
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Kahramanmaraş'ta korkunç iddia: Enkazın altındaki yaralıyı valinin tanıdığına gitmek için bıraktılar

Kan donduran iddia: Enkazın altındaki yaralıyı valinin tanıdığına gitmek için bıraktılar
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Bu sırada enkaz başında bekleyen yurttaşlar da videoda, yaşananlara tanıklık ettiklerini, enkazın altından ses geldiğini söyleyerek, bırakılıp gidilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“ENKAZIN ALTINDA İNSAN VAR”

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede yayıldı. Video kaydı devam ederken yurttaşlar “Enkazın altında yaralı var, enkazın altında insan var” diye AFAD görevlilerine seslenmeye devam etti. Ancak kurtarma ekibinin toparlanmaya devam ettiği görüldü.

Yurttaş videoda, şu ifadeleri kullandı: “Bakın abi, AFAD olay yerini terk ediyor. Vali Bey’in tanıdığı varmış. Burada canı bırakıp gidiyorlar bakın. AFAD’ın suçu yok, onlar da emir kulu. Vali Bey çağırmış...”

“BİZ ÖBÜR TARAFTA NE YAPACAĞIZ?”

Bu sırada AFAD ekibinden bir kurtarma görevlisinin, “Abi biz öbür tarafta ne yapacağız? Bizi başka yere yönlendiriyorlar” dediği duyuldu.

VALİ AYDOĞDU DEPREM BÖLGESİ İÇİN GÖREVLENDİRİLMİŞ

Hangi zaman aralığında ve kim tarafından çekildiği tam olarak tespit edilemeyen videoda söz edilen valinin, Aksaray’dan deprem bölgesinde görev yapması için görevlendirilen eski MEB Personel Genel Müdürü ve Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu olduğu öne sürüldü.

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