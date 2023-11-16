Adnan Beker İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti’de bir istifa daha yaşandı. Ankara Milletvekili Adnan Beker yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini söyledi.

Adnan Beker İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Beker mesajında şunları kaydetti: "İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti’ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti’den istifa ediyorum. Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhâl olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır."

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SANDALYE SAYISI 42'YE DÜŞECEK

Öte yandan Beker'in istifasının ardından İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısının 42'ye düşeceği öğrenildi.

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