İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'den flaş sözler. 'İYİ Parti'den FETÖ taktiği geziyor'

Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Parti’den istifasına ilişkin gazeteci İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtladı.

Parti içerisinde FETÖ gibi organize çalışan ve iftira üreten bir ekip olduğunu ve bunların Genel Başkan Meral Akşener’i avuçlarına aldığını iddia eden Adnan Beker, Ümit Dikabayır’la ilgili iddialar ve oğluna yönelik cinsel saldırı suçlamalarına ilişkin konuştu.



Beker’in açıklamalarının satır başları şöyle:

NEDEN İSTİFA ETTİNİZ?

-Seçimlerden sonra yaptığımız kongrede genel başkan kendisine milletvekilliklerinden dolayı iftira atıldığını söyledi.

-Orada milletvekili olaylarını duyduk. Eylül ayının sonuna kadar devamlı gündemde kaldı. Hep milletvekili toplantılarında bu konuşuldu.

-Milletvekilleri yazılmış sıralara; bunlardan para alındığı söylendi. Bunu söyleyenin kim olduğunu bilmiyorum. Genel başkana gittim. Kendisine “abla” diyorum. “Abla bu konulara girmeye gerek yok, kimsenin bir şey konuştuğu yok” dedim.

-Bu arada bir iki TV'de konuşmamdan dolayı… İşte “HDP'nin desteklediği taraf kazanamaz” dedim. Bir demeç verdim, “Allah memleketi korumuş” diye. Cumhurbaşkanı olayı oldu, mecliste ayağa kalkıp alkışlamamdan dolayı. Genel başkanla aramızda serinlik oldu.

-Bu konu biterken Uğurhan Tiryaki'nin (Genel İdare Kurulu üyesi) ofisi var. Hiç gitmediğim, yerini bilmediğim ofiste Ümit Dikbayir, Uğur Poyraz, Cihan Paçacı ve benim de olduğum; genel başkan aleyhine konuşulduğu; arkasında benim olduğum gibi dedikodular yayıldı.

-Sedat Aksakallı (Genel Başkan Yardımcısı) bana “Sen oraya gidiyormuşsun, gitme” deyince genel başkanı aradım. “Abla ben Tiryaki'nin ofisini bilmem, hiç gitmedim, gittiğim yerde senin hakkında kimse konuşamaz” dedim. O da “Biliyorum” dedi. “Biliyorsun da” dedim, “Bana böyle söylüyorsunuz.”

Bu süreç bittiğinde genel merkez tarafından milletvekillerinden para isteme olayı oldu.

NE KADAR İSTEDİLER?

-Bizlerden 1 milyon, bazılarından 500 bin, bazılarından 250 bin; bazılarından istemediler. Meclis bahçesinde çay içerken Poyraz'ın, Dikbayır'ın, benim, bir sürü milletvekilinin olduğu yerde Nebi Hatipoğlu, Dikbayır'a dedi ki “Ya bizden ne parası istiyorlar, ben baktım partinin 130 küsur milyon parası var.”

-Dikbayır da dedi ki “Doğru” dedi. Kime ne götürdüyse genel başkana, sanki Dikbayır “Partinin parası varken niye para istiyor, bu paralar nereye gitti” dedi gibi dedikodu yayıldı.

-Akabinde genel başkana bir devlet görevlisi gelmiş demiş ki “Dikbayır banka hesaplarınıza baktırdı.” Bu da partinin iki ay gündeminde oldu. Bu da çöktü.

-Bunları gördüğüm zaman, başka şeyler de var, ben sütümün hakkını hükmünü veriyorum, konuşmuyorum.

-İYİ Parti'nin başkanlık katına çöreklenme olmuş, genel başkanı almışlar avuçlarının içine. İnsanlara iftiralar atıyorlar. Aynı FETÖ taktiği geziyor. Midem bulandı, burada durmama kararı aldım, istifa ettim.

AKSAKALLI İLE SON GÖRÜŞMENİZDE NASIL GEÇTİ DİYALOĞUNUZ?

Ümit'in tacizden disipline verileceğini duydum. Genel başkan yardımcısına söyledim. “Bunları yapmayın, iftiradır, yazık, günahtır.” Dört sene önce taciz diye bir şey olur mu? Partide kıza mı saldırmış? Ne yapmış? Şikayetçi niye olmamış dört sene önce? Bugün mü aklı başına gelmiş?

BUNU DEYİNCE NE DEDİLER?

“Genel başkana mı inanıyorsun Ümit'e mi inanıyorsun?” Ben de “Ümit'e inanıyorum” dedim.

İSTİFANIZ DİKBAYIR İLE İLGİLİ SON SÜRECİN ETKİSİYLE Mİ OLDU?

Tabi. Dikbayır ile ilgili dedikodulardan dolayı artık partinin memlekete hizmetinden uzakta olduğundan dolayı istifa ettim. Olay bu.

OĞLUNUZ VE YEĞENİNİZİN İKİ KADINA İŞKENCE ETTİĞİ İLERİ SÜRÜLÜYOR?

-Oğlumun alakası yok. Bununla ilgili bir belge, bilgi, kayıt yok. Oğlumla ilgili yüzde 1'i doğruysa istifa etmezsem şerefsiz namussuzum. Bunu böyle dolandırıp bize iftira atanlar şerefleri, namusları varsa onlar da gazeteciyse gazeteciliği bıraksın, siyasetçiyse de siyaseti bıraksın.

BİR DE POLİS MEMURLARININ İŞLETTİĞİ OTEL İDDİASI VAR. SİZİN DE BU KİŞİYLE TANIŞTIĞINIZ İDDİA EDİLDİ.

-Bu parti nasıl bir parti ki genel başkana en yakın iki kişi; birisi için fuhuş oteli söyleniyor. Her gün yanında oturan, evinden alıp evine bırakan, beş yıldır oğlu gibi olan Dikbayır da tacizle suçlanıyor. Bu nasıl bir partidir, nasıl insanlardır bunlar?

-Genel başkana on kere evime gelmiş, gitmiştir. Genel başkana hayatım boyunca “abla” derim. Evlatlarım onun elini öper, ben onun evine gelmiş, gitmişimdir. Ailece tanışırız, Ümit ailece tanışır. Genel başkanın yanında arkasında duran iki kişi vardı; biri bendim, biri Ümit Dikbayır'dı.

-Bu partinin kurulmadığı günden beri Akşener ile beraberim. 2015'ten beri varım. Bu partinin betonunda, demirinde, çimentosunda varım. Varım derken, gövdemle hepsinin altına girmişim.

Otel, ne oteliyse bilmiyorum. O kimse bilmiyorum. Hayatımda bilmediğim insanlarla..

-Bakın İsmail Bey, şu an FETÖ operasyonu var ya! Bu partide şu an FETÖ gibi organize çalışan bir sistem; genel başkanı avuçlarının içine almışlar, iftirayla, yalanla, namussuzlukla insanları kötülüyorlar. Nasıl olacak, sen bir düşünsene yani, biri tacizden suçlanan Ümit Dikbayır, bir fuhuş oteli diyorlar. Arkasına koydukları hiçbir belgesi, bilgisi olmadan…

-Bunların hepsinin cevabını Akşener verecek. Bu otel neyse, bu otelin cevabını Akşener verecek. Kimi kastettiyse, bunun içinde kimler varsa, bu müdürler kimse, şunlar kimse, bunlar kimse…

-Burada devletin polisi suçlanıyor. Eğer İçişleri Bakanına dosyayı vermişse İçişleri Bakanına da sesleneceğim. O da bu dosyayı açıklasın. Akşener o otel hikayesini laf olsun diye söyleyip insanları karalayamazsın. İnsanlardan özür dileyecek.

AK PARTİ'YE GEÇME DURUMUNUZ DOĞRU MUDUR?

AK Parti'den bana bir teklif gelmedi. Ben de AK Parti'ye bir girişimde bulunmadım. Olayın neti bu.