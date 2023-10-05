Adnan Oktar'ın kediciklerinin neden birbirine benzediği ortaya çıktı. İşte tüm sırlar

Kedicik belgeseli tartışmalarının ardından Adnan Oktar'a dair sırlar deşifre olmaya devam ediyor. Şifreli kelimelerle neler anlatılmak isteniyordu? Tüm kedicikler neden birbirine benziyor? Adnan Oktar ve Silahlı Suç Örgütü operasyonu nasıl başladı. İşte detaylar...

Adnan Oktar'ın kediciklerinin neden birbirine benzediği ortaya çıktı. İşte tüm sırlar

Sözcü TV’de İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Adnan Oktar operasyonunu yapan dönemin Mali Şube Müdürü Furkan Sezer dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2018 yılında çökertilen Adnan Oktar ve Silahlı Suç Örgütü ile “kedicikler” olarak bilinen kadınlara dair bilinmeyen bazı olayları anlattı.

Operasyonun nasıl başladığını anlatan Sezer şu ifadeleri kullandı:

2017 yılının sonlarına doğru bize bir CİMER ihbarı düştü. Gönderenin kimliğini teyit ettik. İhbar, içerik açısından dolu ve teyit edilebilecek bilgiler içeriyordu. Bu kişi örgütün içerisinde uzun yıllar kalmış, örgütü çok iyi bilen Özkan Mamati’ydi. İddianın soruşturmaya çevrilmesine inandık. İhbar, örgütün finansal sistemiyle ilgili de bir takım bilgiler içeriyordu. Bu değirmenin suyunun nereden geldiğini bulmak Mali Suçlar’ın göreviydi.

"BÖYLE BİR SUÇ ÖRGÜTÜ CUMHURİYET TARİHİNDE YOK"

Bir suç örgütünde olabilecek en fazla suç türüne sahip. Cinsel istismar, evrakta sahtecilik, kara para aklama, çocuğun cinsel istismarı… Her şey var. Böyle bir suç örgütü Cumhuriyet tarihinde yok. Sistematik bir şekilde çocuğun cinsel istismarı sadece bu örgütte var.

ŞİFRELİ KELİMELER

Örgütün şifrelerle konuştuğunu ve Adnan Oktar'ın telefon kullanmayıp yanındakiler aracılığıyla mesajları ilettiğine değinen Sezer, örgütün şifrelerini şöyle tanımladı:

Örgütün şifreli kelimeler kullandığını tespit ettik. Örgütün jargonuna hakim müştekilerden birkaçının bilgisine başvurduk ve bir sözlük yaptık. Dragos dedikleri Adnan Oktar ve ana ekibin kullandığı ev. Abi, yazar dedikleri Adnan Oktar. Deşifre edildiği anda diğerine geçiyorlar. Halı saha ve yemek, toplu ve sistematik istismar demek. Pirinç ve kumaş, TL ve dolar demek.

KADINLAR NEDEN BİRBİRİNE BENZİYOR

Adnan Oktar ve Silahlı Suç Örgütü'nde kedicikler olarak bilinen kadınların neden hep birbirine benzediği merak konusu olmuştu. Sezer bunu da açıkladı:

Kadınları 80’li yıllardaki Ankara’nın gece hayatında etkilendiği bir kadına benzetmeye çalışıyor. Örgütün doktoru var.

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