Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi

YENİÇAĞ ÖZEL / SERKAN TALAN

Almanya’da kurduğu Nazi rejimi ile 2. Dünya Savaşı’nın çıkmasına zemin hazırlayan ve milyonlarca Yahudi, Bolşevik, çingene ve eşcinselin soykırıma uğramasından sorumlu olan Adolf Hitler ile ilgili çok ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Hitler’in bir yeğeninin 2. Dünya Savaşı döneminde ABD ordusunda görev aldığı öğrenildi.

İşte Hitler’in ABD ordusunda görev alan yeğeninin hayat hikayesi…

Adolf Hitler’in üvey yeğeni William Patrick Hitler, 1911 yılında İngiltere’nin Liverpool bölgesindeki Toxteth’te doğdu. Hitler’in doğduğu ev çok ironik bir şekilde Nazilerin düzenlediği bir hava saldırısında yıkıldı.

William Patrick Hitler’in babası Alois Hitler Jr. ve annesi Bridget Dowling 1909 yılında İrlanda’nın Dublin kentinde tanıştı ve bir yıl sonra Londra’nın Marylebone bölgesinde evlendikten sonra Liverpool’a taşındı.

HİTLER’DEN İMZALI FOTOĞRAF ALDI

Alois Hitler sonrasında eşini ve oğlunu İngiltere’de terk ederek Almanya’ya döndü ve orada yeni bir aile kurdu. Lyon Hava Müzesi’nde yer alan bilgilere göre, Hitler’in yeğeni William, kendisini terk eden babası ile 18 yaşında Almanya’ya seyahat ettiği sırada yeniden bağlantı kurdu. Babası, William’ı amcası Adolf Hitler’in konuşma yaptığı bir Nazi mitingine götürdü.

William, 1930’da Almanya’ya bir kez daha gitti ve amcası Adolf Hitler ile şahsen tanıştı. Hitler bu görüşmede yeğenine imzalı bir fotoğrafını verdi. William Patrick’in amcası ile mutlu tablosu fazla uzun sürmedi. William, 1931’de amcası Adolf Hitler ile ilgili bir makale yayınladı. Bu makale, nazi diktatörünün hiç hoşuna gitmedi. Söz konusu makale, William’ın Avrupa ve ABD’de oldukça fazla tanınmasını sağladı.

ADOLF HİTLER’E ŞANTAJ YAPTI

Ancak bu makaleler William’ın meşhur olmasının yanında beklenmeyen bir etkiye de neden oldu. Söz konusu makale, William’ın Adolf Hitler ile akrabalığının da ifşa olmasına neden oldu. Bu durum William’ın İngiltere’de ‘İstenmeyen adam’ olmasına ve işinden kovulmasına da neden oldu. William 1933 yılında ise Almanya’ya dönmeye karar verdi.

Almanya’ya dönen Willam doğruca amcası Adolf Hitler’in yanına giderek kendisinden iş istedi. Nazilerin politik gücünden faydalanmak isteyen William’a amcası Adolf Hitler Berlin'deki Reichskreditbank'ta iş buldu. Willam sonrasında ise Opel araba fabrikasında araba satıcısı olarak çalıştı.

Ancak William bu işlerden pek memnun kalmadı ve amcasından daha yüksek rütbeli bir iş istedi. Hatta iş bulması için elindeki makaleleri gazetelerde yayınlamakla tehdit ederek Adolf Hitler’e şantaj bile yaptı.

Hitler ise 1938 yılında yeğenine İngiliz vatandaşlığından çıkması karşılığında iyi bir iş verebileceğini söyledi. Bu teklifin bir tuzak olduğundan şüphelenen William Nazi Almanyasından kaçtı ve amcasını tehdit etmeye devam etti. William bu sefer amcasını, soy ağacında bir Yahudi olduğunu gazetelere ifşa etmekle tehdit etti. Sonrasında Londra’ya dönen Willam, Look dergisi için ‘Amcamdan Neden Nefret Ediyorum’ başlıklı bir makale yayınladı. Ü

1938 yılında yeniden Almanya’ya dönen William sonrasında ise İngiltere’ye döndü ve İngiliz ordusuna katılmak için başvurdu. Ancak bu başvuru Hitler ile akrabalık bağı bulunduğu için reddedildi.

NAZİ REJİMİNİ ANLATMAK İÇİN ABD’YE GİTTİ

Tarihler 1939 yılının şubat ayını gösterdiğinde William annesiyle birlikte ABD’ye gitti. Burada gazeteci William Randolph Hearst’ın sponsorluğunda verdiği bir dizi konferansta Almanya’daki Nazi rejimini anlattı.

William, İngiliz ordusuna giremese de ABD ordusuna katılmaya hak kazandı. Dönemin ABD Başkanı Franklin D. Roosvelt’in özel izni ile 1944 yılında ABD ordusuna denizci olarak katıldı. William, 2. Dünya Savaşı’nda ise sıhhiyeci olarak görev yaptı ve 1947 yılında ordudan terhis oldu.

ORDUDA BAŞINA GELEN İLGİNÇ OLAY

William görev yerine geldiğinde bir memur adını sordu. "Hitler" diye cevap verdi. Şaka yaptığını düşünen subay şöyle cevap verdi: “Seni gördüğüme sevindim Hitler. Adım Hess.” William savaş sırasında yaralandı ve Mor Kalp ödülüne layık görüldü.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

William, Hitler soyadının getirdiği aşırı ilgiden sıkılınca değişiklik yapmaya karar verdi ve soyadını Stuard-Houston olarak değiştirdi. Almanya doğumlu Phyllis Jean-Jacques ile evlenen William New York’a yerleşti.

William, ailesinin evinde Brookhaven Laboratuvarları adında bir kan analizi laboratuvarı işletti. William Stuart-Houston 14 Temmuz 1987'de öldü ve New York Coram'da merhum annesinin yanına gömüldü.

William Stuart-Houston’ın Alexander Adolf, Louis, Howard Ronald ve Brian William adlı 4 oğlu vardı.