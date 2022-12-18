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Son Dakika... Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri.. Hatay'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 21:25
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Son Dakika... Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika... Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 21:21 - 18 Aralık 2022 Güncellenme: 21:24 - 18 Aralık 2022

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Hatay’da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kırıkhan ilçesinde saat 21.13’te kaydedilen deprem, 11.67 kilometre derinlikte meydana geldi.

"DEPREM SONRASI OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kırıkhan ilçesinde saat 21.13’te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

"HERHANGİ OLUMSUZ BİR ÇAĞRI GELMEMİŞTİR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “21.12’de Hatay Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir” açıklamasında bulundu.

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Tatar ramazan
18.12.2022 21:29
Hatayda olan deprem Kahramanmaraş da hissedildi çok geçmiş olsun tüm vatandaşlarımıze  
 
Subhan civak
18.12.2022 21:28
Acil şifalar diliyorum  
 
Aubhan Civak
18.12.2022 21:27
Herkese şifalar diliyorum  
 
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