AFAD duyurdu: Yılbaşında kar geliyor

Yılbaşı denince herkesin aklına gelen kar manzarası gerçek oluyor. Ancak AFAD'ın duyurularına göre yılbaşı gecesi sanıldığı kadar hafif yağarak, kar küresi görünümü yaratmayacak.

Kış soğuklarının ülke genelinde kendini göstermeye başlamasıyla birlikte İstanbul'da da kar hazırlıkları başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantıda, şehirde birçok bölgeye tuz kutuları konulduğu açıklandı. Şu anki hava tahminlerine göre yılbaşında İstanbul'da kar yağması beklenmiyor.



Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, "1 haftalık bir tahmin yapabiliriz. Pazar günü yani 1 Ocak'ta İstanbul'da yağmur şeklinde bir yağış olmasını bekliyoruz ancak pazartesi ve salı günü yine İstanbul'da yağış yok" ifadelerini kullandı.



GEÇEN YILA GÖRE DAHA SOĞUK

İstanbul'da 2022 yılının sonbahar ve kış ayları, geçtiğimiz yıla göre daha soğuk geçiyor. Halk arasında 'kar soğuğu' olarak bilinen soğukların geçtiğimiz hafta etkisini göstermesiyle birlikte İstanbul'da da kar önlemleri alınmaya başladı. Tasarruf yapmak için yeni yıla kadar kombiyi açmayı düşünmeyen pek çok vatandaş şimdiden yüklü faturalarla karşı karşıya kalmaya başladı.

AFAD'da, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında kışa hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Geçen kış özellikle Nisan ayına kadar yaşanan yoğun yağmur ve kar yağışları sebebiyle bu kış önlemler daha erken alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından belirlenen bölgelere karla mücadele kapsamında tuz kutuları konuldu ama henüz İstanbul'da bir süre daha kar beklenmiyor. Aralık ayının başındaysa ticari araçlara zorunlu kar lastiği uygulaması başlamıştı.