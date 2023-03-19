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AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın

Tolga Şahin yazdı...

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 23:00
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AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın. Tolga Şahin yazdı

AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
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Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremler sonrası ortaya çok acı bir gerçek çıktı.

Bu milletin yüzde 50’sinden fazlası devlet kurumlarına güvenmiyor!

Neden mi?

Çünkü AKP yönetiminde liyakat paçavra gibi bir kenara atıldı, devlet kurumları eş, dost, akraba çiftliğine çevrildi!

Çok geçmeden milletin ne kadar haklı olduğu da ortaya çıktı zaten!

Bu ülkede yüz yıldan fazladır vatandaşın güvendiği, bağışta bulunduğu, kanını dahi vermekten çekinmediği Kızılay’ın millet can derdindeyken AHBAP’a çadır sattığı ortaya çıktı.

Bu skandalı ortaya çıkaran Murat Ağırel, daha sonrasında Kızılay’ın çadır satmanın yanında komisyon işine girdiğini de yazdı.

Fason firmalarla Kızılay’ın nasıl iş götürdüğü de çıkmış oldu!

Rezillikler diz boyuymuş asırlık kurumda!

Başka ülkelerde onda biri olsa istifa edilmesi gerekilen durumlarda yüzleri bile kızarmadı, bırakın istifayı!

Devlet kurumlarına olan güvensizlik nedeniyle millet, deprem bölgesine bağışlarını AHBAP aracılığıyla yapmayı tercih etti.

Tabi AHBAP hemen hedef tahtasına oturtulurken AHBAP’a yapılan bağışlara karşı olarak “Türkiye Tek Yürek” kampanyası gerçekleştirildi devlet eliyle!

Kampanya 213 televizyon ve 562 radyoda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Kampanyaya katılanların çoğunun “şovmen” olduğu ise çok kısa bir süre sonra anlaşılacaktı!

Daha önceki kampanyalardan biliyoruz başımıza geleceği!

2012’de gerçekleştirilen “Van için Tek Yürek” kampanyasına katılan ve 3 milyon dolar bağışladığını söyleyen işadamı da daha sonrasında “Sarhoştum hatırlamıyorum” demişti!

Yayına bağlanıp 500 milyon TL bağışladığını açıklayan da çıktı 900 milyon TL de!

Aradan bir ay geçti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay çıktı ve kampanyaya yapılan bağışların ne kadarının hesaba yattığını açıkladı.

Taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın sadece ve sadece 74 milyar 118 milyon 164 bin lirası yatırılmıştı.

Daha önce yazmıştım, madem çıkıp şov yapıyorlar, ifşa edin, tek tek açıklayın isimlerini diye.

AFAD bağış sözü verip tutmayanların isimlerini açıklayacağını duyurdu geçtiğimiz gün.

İsimleri açıklayın, açıklamasına ama burada daha vahim bir durum var !

Kampanyaya kamu kurumu olan Merkez Bankası 30 Milyar TL, Ziraat Bankası 20 Milyar TL, Vakıfbank 12 Milyar TL, Halkbank 7 Milyar TL bağışladığını açıklamıştı!

Ayrıca Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları ile Emlak Konut 1'er milyar lira bağış yaptığını belirtmişti!

Kamu kurumlarının yaptığı bağışların toplamı 73 Milyar TL!

Toplanan para ise 74 Milyar TL!

Özel bağışçılara sadece 1 Milyar TL’lik bir kontenjan kalıyor.

Bu hesaba göre, ya tüm kamu kurumları sözünü tuttu, diğer bağışçıların yüzde 99’u söz verdikleri bağışları yapmadı.

Ya da söz verip de sözünü yerine getirmeyenler arasında kamu kurumları da var?

AFAD önce bunu açıklasın!

Televizyona çıkıp şov yapanlar arasında kamu kurumları var mı?

Milletin parasıyla millete hava atan bir kamu kurumu var mı onlar arasında?

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