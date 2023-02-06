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Deprem İskenderun'u böyle vurdu. Onlarca bina yıkıldı

Türkiye'yi yasa boğan 7,7'lik deprem 10 şehri birden vurdu. İşte Hatay'ın İskenderun ilçesinde de bir çok bina yıkıldı. Dronla çekilen görüntüler depremin dehşetini gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:08
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Onlarca bina yıkıldı. Deprem İskenderun'u böyle vurdu

Deprem İskenderun'u böyle vurdu. Onlarca bina yıkıldı
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 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de meydana gelen 7,7'lik deprem bir çok şehri ve ilçeyi vurdu

Depremden en çok zarar gören illerden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Anadolu Ajansı'ın dronla çektiği görüntüler depremin boyutunu ortaya çıkardı.

Onlarca bina yerle bir oldu. Bölgeye çok sayıda iş makinası gönderildi. enkaz altında kalanlar sağ olarak kurtarılmaya çalışıldı.

Depreme dayanaksız binalar kağıt gibi çöktü.


 

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1950
6.02.2023 15:17
Her yerde aynı, zemin kötü, işçilik ve malzeme kötü, bununla birlikte bir yabancıların büyük katkısıyla, aşırı çoğalma bunun asıl sebebi, bilimden yararlanmadan bu çözülmez  
 
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