Deprem İskenderun'u böyle vurdu. Onlarca bina yıkıldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de meydana gelen 7,7'lik deprem bir çok şehri ve ilçeyi vurdu

Depremden en çok zarar gören illerden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Anadolu Ajansı'ın dronla çektiği görüntüler depremin boyutunu ortaya çıkardı.

Onlarca bina yerle bir oldu. Bölgeye çok sayıda iş makinası gönderildi. enkaz altında kalanlar sağ olarak kurtarılmaya çalışıldı.

Depreme dayanaksız binalar kağıt gibi çöktü.



