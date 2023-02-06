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Depremde can kaybı sayısı 1014’e yükseldi

AFAD’dan Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan depremlerle ilgili son açıklama geldi. Açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 1014’e yükseldiği bildirildi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:08
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Depremde can kaybı sayısı 1014’e yükseldi

Depremde can kaybı sayısı 1014’e yükseldi
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Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

AFAD depremdeki son durumla ilgili açıklama yaptı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş'taki depremle ilgili yaptığı açıklamada, "2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alınmış durumda. Bin 14 can kaybımız var." dedi.

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar 3 tanesi 6'nın üzerinde olan 100'den fazla sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor.

 

İŞTE DEPREMLE İLGİLİ DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

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memati
6.02.2023 15:44
bu nasıl bir gün  
 
refik
6.02.2023 15:16
ülkede yas ilan edilsin. suud kralı kadar değeri yok mu? türk ve kürt halkının.  
 
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