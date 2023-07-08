Afgan sapık trende kadınları videoya çekti. Yüksek hızlı sapık

Yüksek hızlı trene binen Afgan sapığın trendeki kadınları video çekerek taciz ettiği ortaya çıktı.

Afgan sapık trende kadınları videoya çekti. Yüksek hızlı sapık

Editör: Ayşe Memiş

İktidarın açık kapı politikası nedeniyle ülke yol geçen hanına döndü. Sınırlardan her gün akın akın kaçakların geçtiği görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor.

Afganistan ve Pakistan’dan gelen kaçaklar Türkiye’nin her bölgesine dağıldı.Kadınları hedefe alan Kaçak Afganlar kadınların uygunsuz görüntülerini çekerek paylaşıyorlar. Kadınları taciz eden Afganların sayısı da gittikçe çoğalıyor. Bir yeni olay da yüksek hızlı trende yaşandı.

Yüksek hızlı trende yan koltukta oturan kadınları videoya alarak taciz eden sapık Afgan videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Videoya tepki üstüne tepki geldi.

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Öte yandan İstanbul’a nasıl geldiği belli olmayan iki Afgan’ın paylaşımları da gündem olmuştu. Afganların küçük kız çocuklarını da paylaştığı görülürken Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e de ağır hakaret içeren paylaşımlar yaptığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca yapılan bir araştırmada, dünyanın en gelişmiş arama motoru olan Google’da ‘Turkish girl’ yani ‘Türk kadını’ aramasının en çok Afganistan ve Pakistan’da yapıldığı fark edilmişti.

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