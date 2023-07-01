Kaçak Afganların korkunç görüntüleri. Silahlar, mermiler üniformalar…

Sosyal medyada paylaşılan videoda kaçak Afganların silah ve mermilerle video çektiği, üniforma giydikleri görüldü. İşte sınırımızdan Türklerle dalga geçerek geçen kaçak Afganların korkunç görüntüleri...

Kaçak Afganların korkunç görüntüleri. Silahlar, mermiler üniformalar…

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’de yoğunluğu ola kaçak Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların varlığı her gün tartışılmaya devam ediyor. İktidarın açık kapı politikası nedeniyle ülke yol geçen hanına döndü. Sınırlardan her gün akın akın kaçakların geçtiği görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor.

Afganistan ve Pakistan’dan gelen kaçaklar Türkiye’nin her bölgesine dağıldı. Kaçak Afganların vukuatları bitmiyor.

Sosyal medyada kaçak Afganların yaptığı TikTok paylaşımı, hücre evlerini andırdı.

Videoda Afganların silah ve mermilerle poz verdiği görüldü.

Başka bir videoda ise yine üniforma giydikleri ortaya çıktı.

Kaçak Afganların silahlara ve mermilere ne zaman ve nasıl ulaştığı ise bilinmiyor.

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Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

İŞTE GELEN TEPKİLER:

“Bunlara biri Türkler sizi çok seviyor demiş”

“Sabahtan beri bu görüntüler dolaşıyor ne iktidardan ne muhalefetten çıt yok hayret yaa”

“Ülke kaderine terk edilmiş gibi”

“AKP ye Taliban destek kuvvetleri gibi olmuş bunlarda.”

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