Afganlar ve Pakistanlılar Türkiye’ye gelmeden Turkish boy ve Turkish child arıyorlar.Çocuklarımız bu adamların yanında büyüyecek

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası sebebiyle Türkiye, yabancıların ve kaçakların göç merkezi haline getirildi. Gelinen noktada kaçaklar sınırlardan elini kolunu sallayarak geçerken ortaya çıkan bir araştırma ise üzerinde ciddi olarak düşünülmesi gerektiğini ortaya koydu.

'TURKISH BOY', 'TURKISH CHILD', 'TURKISH GIRL' EN ÇOK BU ÜLKELERDE ARATILIYOR

Dünyanın en gelişmiş arama motoru olan Google’ın ülkelerde yapılan aramalara ilişkin verilerini yayınladığı Google Trends’in istatistiklerine göre Pakistan ve Afganistan’da yapılan aramalar tehlikenin büyüğünü gözler önüne serdi.

Her gün sınırlarımızdan akın akın gelen ve kaçak olarak ülkeye giriş yapan Afgan ve Pakistanlıların, gelmeden önce ülkelerinde internetten yaptıkları aramalar sokaklarda kadınlarımızın ve çocuklarımızın ne denli güvende olmadığını gösterdi.

Pakistan ve Afganistan’da yapılan Google aramalarında kadınlara yönelik ‘Turkish girl’ (Türk kızı) kavramı en çok tıklananlar arasında yer aldı.

Yine Pakistan ve Afganistan’da çocuk istismarına konu olabilecek, çocuklara yönelik ‘Turkish boy’, ‘Turkih child’ gibi aramalar listenin en başında bulundu. İki ülkenin de ‘kültür’lerinde küçük erkek çocuklara yönelik cinsel istismar uygulaması olan ‘bachi bazi’ geleneğinin olduğu biliniyor.

Araştırmayı yapan Yeniçağ yazarı Fatih Savuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ‘’ “Google trendde 'Turkish girl' en çok Afganistan ve Pakistan'da aratılıyor. Daha ilginci ise 'Turkish boy', 'Turkish child' gibi çocuk istismarına konu olacak terimler ise açık ara en çok Pakistan'da aratılıyor. 'Bachi bazi' adım adım Türkiye'ye geliyor. Buna dur de!” ifadelerini kullandı.

BACHİ BAZİ NEDİR?

Bachi bazi ya da bacha bazi adıyla bilinen ve özellikle Pakistan, Afganistan coğrafyasında sıklıkla karşılaşılan bir oyun türü olan bu sapkın tablo, Türkçe adıyla ‘çocuklar ile oyun oynama’ anlamına gelmektedir.

Pedofili içeren bu oyunda, fakir ailelerin erkek çocukları küçük yaşta alınarak, erkeklerle birlikte olmaları için dansöz kıyafetleri içinde köçeklik yapıyor, eğlence ve cinsel amaçlar için zengin erkeklere satılıyor, fuhuşa zorlanıyor.

Geç saatlerde düzenlenen eğlencelerde çocuklara yapma göğüs takılıyor ve ayaklarına da zilli halhallar geçiriliyor. Satın alınan bu çocukların ailelerine belli bir miktar para veriliyor. En geç 2-3 yaşlarında cinsel ilişkiye girmeye alıştırılıyor; sonraki yıllarda her türlü cinsel faaliyetleri yaparak artık ‘’kadın’’ durumuna geldikleri biliniyor.

İstismara uğrayan bu çocuklar düzenlenen partilerde milleti eğlendiriyor, parti sonrası sahipleri tarafından açık arttırma ile başkalarına satılabiliyordu hatta birden çok para ödeyen birçok kişiyle cinsel ilişkiye zorlanıyordu. Yıllardır süre gelen bu utanılası gelenek onlar için çok olağan karşılanıyordu.

Bu geleneğin Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerde hala devam ettiği, hükümetler tarafından önlenmeye çalışıldığı ancak önlenemediği bu sebeple de üstünün örtüldüğü bildiriliyor.

''TÜRK KIZLARI VE ÇOCUKLARI SAPIKLAR İÇİN OYUNCAK OLUYOR''

Savuk’un paylaşımını alıntılayan Zafer Partisi lideri ise Ümit Özdağ ise “Türkiye dünyanın lunaparkı olunca Türk kızları ve çocukları sapıklar için oyuncak oluyor.” dedi.