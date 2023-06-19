Mersin'de yabancı uyruklu sapıklara linç girişimi.Kaçak Afganları askerler kurtardı

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüphelileri güçlükle kurtardı.

Mersin'in Silifke ilçesinde Afganistanlı olduğu iddia edilen iki kişi, genç kızların fotoğrafını çekmeye çalışırken vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Çevredeki vatandaşların linç girişimine maruz kalan Afganları olay yerine gelen jandarma ekipleri kurtardı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, linç edilmekten son anda kurtardığı şüphelileri gözaltına aldı.

Sosyal medyada yayınlanan video fotoğraflar tepki çekerken “Başıboş Kaçak Sorunu” (@kacaksorunu) isimli kullanıcı yayınladığı görsellere ek olarak yaptığı paylaşımda “İddiaya göre Mersin Silifke de yabancı uyruklu sapıklar genç kızların fotoğrafını çekerken yakalanmışlar, halk tarafından linç edildikten sonra jandarma yakalayıp götürmüş.” ifadelerini kullandı.