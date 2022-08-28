﻿O ülkede kripto parayı yasaklandı: Vatandaşları hala güvenilir buluyor

2021 yılının Eylül ayında Çin, tüm kripto para operasyonlarını askıya almış ve şirketleri kapatarak kripto işlemlerini ise yasa dışı ilan etmişti. Afganistan da ülkede kripto parayı yasakladığını duyurdu.

ShiftDelete.net'ten aktarılan bilgilere göre; Afganistan Suçla Mücadele Başkanı Sayed Shah Sa'adat, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarında “Merkez bankası bize tüm para borsalarının, bireylerin ve iş insanlarının Bitcoin olarak adlandırılan sahte dijital para birimleri ticareti yapmalarını durdurma emri verdi” ifadelerini kullandı.

Sa’adat, kripto para ticareti yaptığı belirtilen bazı kişilerin serbest bırakıldığını ve 13 kişinin ise tutuklandığını duyurdu.

Durumun böyle olmasına rağmen Afganistan’daki birçok kişinin kripto paralara güvendiği iddia edildi.

Afganistan’ın Kripto Benimseme Endeksi’ne göre ilk 20 ülkeden biri olduğu aktarıldı.