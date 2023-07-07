Afra Saraçoğlu Arda'ya Instagram'dan mesaj yolladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Afra Saraçoğlu Arda Güler'e İspanya'daki geleceğiyle ilgili şans diledi.

Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı ve Fenerbahçe'ye gelecekteki bir satıştan yüzde 20 pay verilecek.

Arda Güler'in Real Madrid'e imza atması tüm dünyada büyük ses getirirken, ünlü isimlerden mesaj yağmuru geldi.

Son olarak koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Yalı Çapkını dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu yaptığı paylaşımda, "Yolun açık, şansın bol olsun Arda" ifadelerini kullandı.