11 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kavşakta olan diğer otomobille çarpıştı. Kazada 2 sürücü de yaralandı.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 09:29
Takip Et

Afyonkarahisar’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
+
Aa
-

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Kemerkaya Beldesi Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.C. idaresindeki 34 ZSM 62 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta O.Ö. yönetimindeki 55 AB 887 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak yoldan çıkan araçlardan birisi yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazanın ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iki sürücüyü ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
1
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
2
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
3
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
4
﻿Faruk Peker yıllar sonra Müjde Ar'la çektiği tecavüz sahnesi hakkında konuştu. O yıllarda olay olmuştu
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
5
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
﻿Tarihte bugün 10 Eylül
6
﻿Tarihte bugün 10 Eylül
﻿İslam Memiş doların bu ay zirve yapacağı 2 kritik tarihi açıkladı
7
﻿İslam Memiş doların bu ay zirve yapacağı 2 kritik tarihi açıkladı
﻿Hangi vitamin eksikliği kanserin seyrini kötüleştiriyor?
﻿Hangi vitamin eksikliği kanserin seyrini kötüleştiriyor?
﻿Hangi vitamin eksikliği kanserin seyrini kötüleştiriyor?
﻿Yüreklerin ağza maçta Cadiz kalecisi hayat kurtardı
﻿Yüreklerin ağza maçta Cadiz kalecisi hayat kurtardı
﻿Yüreklerin ağza maçta Cadiz kalecisi hayat kurtardı
﻿Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Sinop’ta 12 yaşındaki çocuk camdan düşerek yaralandı
﻿Sinop’ta 12 yaşındaki çocuk camdan düşerek yaralandı
﻿Sinop’ta 12 yaşındaki çocuk camdan düşerek yaralandı
﻿Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi
﻿Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi
﻿Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin taciz ateşi açtığı gemi Çanakkale Boğazı'nda demirledi
﻿Dinamo Kiev yenilgiyi hazmedemedi. Bu kez kulüp başkanından skandal açıklama
﻿Dinamo Kiev yenilgiyi hazmedemedi. Bu kez kulüp başkanından skandal açıklama
﻿Dinamo Kiev yenilgiyi hazmedemedi. Bu kez kulüp başkanından skandal açıklama
﻿Nijerya'da otobüs ve otomobil çarpıştı: 20 kişi hayatını kaybetti
﻿Nijerya'da otobüs ve otomobil çarpıştı: 20 kişi hayatını kaybetti
﻿Nijerya'da otobüs ve otomobil çarpıştı: 20 kişi hayatını kaybetti
﻿Amerika Açık'ın kraliçesi Swiatek oldu
﻿Amerika Açık'ın kraliçesi Swiatek oldu
﻿Amerika Açık'ın kraliçesi Swiatek oldu
﻿Aynı anda kalp krizi geçiren kuzenler kurtarılamadı
﻿Aynı anda kalp krizi geçiren kuzenler kurtarılamadı
﻿Aynı anda kalp krizi geçiren kuzenler kurtarılamadı
﻿Papua Yeni Gine'de 7.6 büyüklüğünde deprem
﻿Papua Yeni Gine'de 7.6 büyüklüğünde deprem
﻿Papua Yeni Gine'de 7.6 büyüklüğünde deprem
﻿Sinop'ta korkutan yangın: Hızla yayıldı
﻿Sinop'ta korkutan yangın: Hızla yayıldı
﻿Sinop'ta korkutan yangın: Hızla yayıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.