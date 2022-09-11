﻿Afyonkarahisar’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Kemerkaya Beldesi Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.C. idaresindeki 34 ZSM 62 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta O.Ö. yönetimindeki 55 AB 887 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak yoldan çıkan araçlardan birisi yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazanın ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan iki sürücüyü ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.



(Kaynak: İHA)