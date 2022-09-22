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Hızını alamayan motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı

Afyonkarahisar’da motosiklet, hızını alamayınca kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü düşerek yaralandı.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 10:03
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Afyonkarahisar’da motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı

Hızını alamayan motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı
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Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolvadin-Çay karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, H.K.E., idaresindeki 16 SLS 12 plakalı motosiklet, iddiaya göre, hızını alamayınca kırmızı ışıkta bekleyen İ.E.Ç.’nin kullandığı 42 DBC 36 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü yola düşerek yaralandı. Kazanın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü H.K.E.’yi ambulans ile Bolvadin Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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