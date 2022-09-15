Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak takla atıp ardından ters dönerek durabilen otomobilde biri emekli emniyet müdürü 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Ankara karayolu Gömü beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 TNF 06 plakalı otomobil Gömü beldesi yakınlarına geldiği esnada sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerleri aşıp karşı şeride geçtikten sonra takla attı. Otomobil ardından ters dönerek durabildi. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan ve isimleri belirlenemeyen 4 kişiyi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza esnasında otomobilin karşı şeride geçtiği anda yolun şans eseri boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, yaralılardan birisinin emekli emniyet müdürü olduğu öğrenildi.



(Kaynak: İHA)