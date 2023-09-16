Ağrı’da 5 bin 315 öğrenci Hazırbulunuşluk Sınavına girdi

Ağrı’da ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik Destekleme ve Yetiştirme Geliştirme Kursu (DYK) kapsamında hazırlanan Hazırbulunuşluk Sınavı, il genelinde 5 bin 315 öğrenci tarafından katılım sağlandı. Sınav, öğrencilerin eksik kazanımlarını tespit etmek ve gidermek amacıyla yapıldı.

Ağrı’da 5 bin 315 öğrenci Hazırbulunuşluk Sınavına girdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınava, ortaokul 8’inci sınıf, lise 11’inci sınıf ve 12’inci sınıf ile mezun olan öğrenciler katıldı. Sınav, il genelindeki okullarda sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Sınava giren öğrenciler, okul kapısında bekleyen aileleriyle sınav heyecanını paylaştı.

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Sınava ilişkin açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, “Hazırbulunuşluk Uygulaması ile eğitimde yenilikçi bakış açısının oluşturulması, eğitim sürecinin sağlıklı temellere oturtularak eksik öğrenmelerin tespit edilmesi ve önlemler alınarak öğrencilerin özgüvenlerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu sınava katılan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.
Kökrek, ayrıca sınava katkı sağlayan okul idarecilerine, öğretmenlere ve personellere teşekkür etti.

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