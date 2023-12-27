Ağrı’da zehir tacirlerine baskın. 3 gözaltı

Ağrı Valiliğince yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 19-27 Aralık tarihleri arasında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar neticesinde; Doğubayazıt ilçesinde yol kontrolü ve emniyeti uygulaması sırasında hareketlerinden şüphelenilen bir kişinin üst aramasında 221 gram metamfetamin bulundu. Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personellerinin bir otomobilde yaptığı aramada sonucu 2260 adet uyuşturucu hap bulundu. Doğubayazıt kırsalında 2 adet çuval içinde gizlenmiş 65 paket halinde 33 kilo 621 gram eroin ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.