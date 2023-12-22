Ağrıları bıçak gibi kesiyor. Cilt kanserini durduruyor. Eczane gibi meyve. Meyvesi afiyetle yeniyor. Yaprağı çay olarak demleniyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki semt pazarlarında satışa sunulan muşmula, vatandaşların ilgisini çekmesiyle gündem oldu.

Kış aylarında tüketilmesi tavsiye edilen ve birçok faydası bulunan muşmula meyvesi, Alaşehir'de yetişen üreticiler tarafından pazara getirildiği bildirildi.

Kasım ayının sonlarında toplanan muşmula meyvesi, depolarda yumuşayıp olgunlaşması için bekletildiği biliniyor.

Uzun kış gecelerinin vazgeçilmez meyveleri arasında yer alan muşmula, hem lezzeti hem de şifasıyla tercih edildi.

Muşmula satıcısı Mehmet Candan, “Mahallemiz kırsal bir bölgede ve yüksek rakımlı. Sabah erkenden pazara getirdiğim 50 kilo muşmula, kısa sürede tükendi. Dalından topladığımız muşmulaları, depolarda 15-20 gün bekletiyoruz. Olgunlaşanları ayıklayıp pazara getiriyoruz. Bu meyveyi tanıyanlar hemen alıyor, tanımayanlar da merak ediyor. Tadını bir kez alanlar her hafta soruyor. Ocak ayının ortasına kadar muşmula satışı devam eder. Kilosunu 20-25 TL arasında satıyoruz. Atalarımız 'Bin derde bin deva bir meyve' diye anlatırlardı bize. Araştırdığımızda da muşmulanın birçok faydası olduğunu öğrendik. Muşmula, serinletici özelliği sayesinde vücuda ferahlık veriyor. Zararlı toksinleri vücuttan atıyor. Muşmula ağacının yaprağından demlediğimiz çay, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, karaciğere iyi geliyor. Vücudun enerjisini artırıyor. Sakinleştirici etkisi var. Cilt kanserine karşı koruyucu. Mide bulantısını gideriyor. Hamile kadınlarda düşük riskini azaltıyor. Ağrı kesici özelliği var. Zayıflamak isteyenler de muşmula çayı içebilirler” sözlerini kullandı.

Muşmula, döngel, beşbıyık, ezgil gibi isimlerle de bilinen bir meyve olduğu biliniyor. Gülgiller ailesinin bir üyesi olan muşmula ağacı, alçak boylu ve eğri dallı bir ağaç olduğu bildirildi.

Muşmula meyvesi, koyu kahverengi renkte ve etli bir yapıya sahip olduğu biliniyor. Dış yüzeyi hafif tüylü olabilir. Muşmula, taze ve yeşilken yenmez. İçinin geçmesi, yani çürümesi ve renginin kahverengiye dönmesi beklendi. Tatlı ekşi bir tada sahip olan muşmula, kabuğunu soyarak ya da yarıp direkt olarak tüketilebileceği önerildi.

Muşmulanın faydaları ise saymakla bitmez. İşte faydaları…

Muşmula, lif, potasyum, demir, kalsiyum, folik asit ve magnezyum gibi yararlı mineral ve maddeler bakımından zengindir.

Ayrıca A ve C vitamini içerir. Muşmula, bağırsak hareketlerini artırarak kabızlık ve sindirim problemlerine iyi gelir. Kilo vermek isteyenler için de ideal bir meyvedir. Muşmula, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır. İltihaplı durumlarda iyileşmeyi hızlandırır.

Öksürüğe ve solunum yolu hastalıklarına çare olur. Ağız içindeki yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Cilt kanserine karşı koruyucu etkisi vardır. Mide bulantısını giderir. Hamile kadınlarda düşük riskini azaltır. Ağrı kesici özelliği vardır. Muşmula çayı ise zayıflamaya yardımcı olur.

Muşmula, özellikle kış aylarında tüketilmesi gereken bir meyvedir. Alaşehir'de yetişen muşmula, semt pazarlarında satışa sunuluyor.

Vatandaşlar, hem lezzetli hem de şifalı olan muşmulayı büyük ilgiyle alıyor. Muşmula satıcısı Mehmet Candan, muşmulanın faydalarını anlatarak, atalarının 'Bin derde bin deva bir meyve' dediğini söylüyor. Muşmula, serinletici, toksin atıcı, bağışıklık güçlendirici, sakinleştirici, cilt koruyucu, mide rahatlatıcı, düşük önleyici ve ağrı kesici özelliklere sahiptir.

Muşmula çayı da zayıflamak isteyenler için idealdir. Muşmula, kış aylarında sağlıklı kalmak için tüketilmesi gereken bir meyvedir.